Barcelona boekt tegen Cadiz al zevende overwinning op rij en blijft als een sneltrein door de competitie razen

FC Barcelona blijft maar winnen in La Liga. De Blaugrana zette zondagavond nu ook Cadiz opzij. Relatief eenvoudig werd het 2-0. Het is al de zevende opeenvolgende competitieoverwinning voor de Catalanen, die de grote titelfavoriet zijn.

Vlak voor rust ging het plots snel in Camp Nou. Ferran Torres ging aan het dribbelen en passeerde twee Cadiz-spelers. In eerste instantie werd een kopbal van Robert Lewandowski nog gepareerd, maar Sergi Roberto was goed gevolgd en hoefde de 1-0 maar tegen de netten de prikken.

En een paar minuten later stond het al 2-0. Lewandowski kreeg op de rand van de zestien de bal aangespeeld van doelpuntenmaker Sergio Roberto. Deze keer faalde de Pool niet en verdubbelde hij de voorsprong. Zijn vijftiende doelpunt in La Liga, waarmee hij nog wat steviger topschutter is. Barcelona plots voor rust nog op rozen.

Foto: REUTERS

Ook in de tweede helft waren de Catalanen baas, maar gescoord werd er niet meer. In de slotfase kwam Cadiz nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar een kopbal van Lozano belandde tegen de verste paal.

Door de nieuwe zege, de zevende op rij al in de competitie, breidt Barça haar voorsprong op Real Madrid weer uit tot acht punten. Volgende week trekt het naar een andere laagvlieger, Almeria.