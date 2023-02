Barcelona weet weer wat verliezen is: laagvlieger Almeria smeert onmondige Catalanen tweede nederlaag van het seizoen aan

Almeria, de nummer vijftien in de La Liga, heeft Barcelona verrassend verslagen met 1-0. Het is de tweede competitienederlaag van het seizoen voor de ploeg van Xavi, na een nederlaag tegen Real Madrid in oktober. Na afloop was Xavi not amused met het onnodige puntenverlies.

Toure maakte in de 24ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een hoge steekbal trapte de 21-jarige Malinees de bal voorbij Ter Stegen hoog in doel. Bij Almeria mocht Largie Ramazani een kwartier voor tijd invallen.

FC Barcelona kent zo een week om snel te vergeten. Donderdag werden de Catalanen namelijk door Manchester United uit de Europa League geknikkerd. Zondag was de nederlaag tegen Almeria dan weer de eerste uit de clubgeschiedenis. Op de koop toe zijn Gavi en coach Xavi geschorst voor de volgende competitiewedstrijd.

Ondanks de nederlaag blijft Barcelona met 59 punten comfortabel aan de leiding van La Liga. Het maakt wel geen gebruik van het puntenverlies van gisteren van eerste achtervolger Real Madrid. De Madrilenen hebben een achterstand van zeven punten op Barça.

Boze Xavi

Na de wedstrijd reageerde Xavi voor de televisiecamera’s. “We hebben vandaag geen excuses“, aldus de coach van de Catalanen. “We verdienden niet te winnen en moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Ik ben heel erg boos, want we speelden de slechtste wedstrijd van het seizoen. Ik wil me verontschuldigen bij de fans.”