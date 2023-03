Leider Barcelona overleeft halfuur met zijn tienen en pakt krappe winst tegen Valencia

FC Barcelona heeft zich zondag hersteld van de competitienederlaag van vorige week bij Almeria (1-0). De Catalanen knokten zich met tien man voorbij Valencia. Raphinha zorgde na een kwartier met een rake kopbal voor het enige doelpunt in de 1-0 overwinning.

Barcelona speelde het laatste halfuur met een man minder na rood voor verdediger Ronald Araujo. Ferran Torres had net voordien een strafschop gemist voor de Blaugrana.

Door de overwinning kwam Barcelona op 62 punten na 24 speeldagen. Eerste achtervolger Real Madrid volgt op tien punten, maar speelt later zondag nog bij Betis. Donderdag won Barcelona in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey met 0-1 in Madrid.