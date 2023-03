Alvaro Morata schenkt Atlético Madrid in extra tijd nog zege tegen middenmoter Girona

Atlético Madrid heeft op de 25ste speeldag van La Liga in extremis gewonnen van Girona. De wedstrijd leek lange tijd af te stevenen op een brilscore, maar Alvaro Morata maakte in de extra tijd er nog 0-1 van. Yannick Carrasco begon in de basis en mocht na 77 minuten rusten, collega-Rode Duivel Axel Witsel viel in de 81ste minuut in.

Atlético doet dankzij de nipte zege een goede zaak in de strijd om plek drie in La Liga, want alle achtervolgers lieten deze speeldag punten liggen. De Madrilenen zijn nu derde met 48 punten, drie meer dan Real Sociedad en zes meer dan Real Betis. Leider Barcelona (65 punten) en Real Madrid (56) hebben in het klassement wel een grote voorsprong op Atlético.