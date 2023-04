Atlético Madrid kruipt door het oog van de naald tegen Betis en houdt uitzicht op tweede plek

Atlético Madrid heeft op het nippertje de topper tegen Real Betis gewonnen op speeldag 27 van La Liga. De wedstrijd leek lang op een brilscore af te stevenen, maar in de 86ste minuut zorgde Angel Correa alsnog voor de bevrijdende treffer: het werd 1-0. Yannick Carrasco werd bij Atlético gewisseld na 84 minuten, Axel Witsel viel in dezelfde minuut in.