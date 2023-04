Barcelona komt tegen middenmotor Girona niet verder dan scoreloos gelijkspel en profiteert zo niet optimaal van puntenverlies Real

FC Barcelona is maandagavond niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Girona. In eigen huis konden de Catalanen niet scoren tegen de nummer elf uit La Liga. Door de nederlaag van Real Madid doet Barça toch een klein zaakje in het klassement.

Vroeg in de wedstrijd was het al bijna meteen prijs voor Barcelona. Na een misverstand van Girona-verdediger Santiago Bueno met zijn doelman was het ei zo na 1-0, maar gelukkig hobbelde het leer langs de verkeerde kant van de paal over de doellijn.

Later in de eerste helft kreeg Raphina na een goeie pass van Ansu Fati van dichtbij een grote kans, maar de Braziliaan geraakte niet voorbij doelman Paulo Gazzaniga. Nog geen minuut later moest diezelfde Gazzaniga zich opnieuw onderscheiden op een doelpoging van de Catalanen. Met een ultieme reflex zorgde de Argentijn ervoor dat er met 0-0 richting kleedkamer werd getrokken in een nochtans aangename derby.

Ook in de tweede helft lukte scoren maar niet voor Barça. Met het gelijkspel loopt het wel weer een punt uit op Real Madrid in de titelstrijd, want de Madrilenen verloren eerder deze speeldag thuis van Valencia. In het klassement heeft Barcelona 13 punten voorsprong op Thibaut Courtois en co.