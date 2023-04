Barcelona recht de rug na twee gelijke spelen en zet met zege tegen Atlético Madrid weer stap richting titel

Barcelona is weer een stapje dichter bij een nieuwe Spaanse landstitel. De Catalanen legden in een spannende topper Atlético Madrid met 1-0 over de knie. Torres zorgde op slag van rust voor de enige goal van de match.

Barcelona pakte in zijn vorige twee wedstrijden in La Liga slechts twee punten en kon in de topper tegen nummer drie Atlético Madrid dus maar beter terug aanknopen met winst. Die opdracht werd bijna meteen moeilijk, want Antoine Griezmann knalde de bal in de openingsminuut al tegen de deklat. Atlético bleek ook nadien de iets betere ploeg. Toch was het Barcelona dat via Ferran Torres net voor de pauze op voorsprong klom: 1-0.

In de tweede helft had Barcelona vervolgens meer controle in de match. Raphinha liet een enorme kans op de 2-0 liggen, maar Atlético kon nooit écht dreigen. Het bleef 1-0. De Blaugrana maakte op die manier een einde aan de ongeslagen reeks van dertien competitieduels (tien zeges, drie draws) van Atlético. De laatste competitienederlaag van de Colchoneros dateerde al van 8 januari. Ook toen was Barça de boeman met 0-1. Bij de bezoekers speelde Rode Duivel Yannick Carrasco de hele match, Axel Witsel werd na een uur vervangen.

In de stand heeft Barcelona nu 76 punten, 11 meer dan eerste achtervolger Real Madrid en 16 meer dan Atlético. Met nog acht speeldagen te gaan lijken de Catalanen dus goed op weg naar de landstitel.