Barcelona heeft geen kind aan Real Betis en boekt makkelijke 4-0 zege, 15-jarig toptalent maakt historisch debuut

FC Barcelona heeft zaterdagavond geen steken laten vallen in La Liga. De Blaugrana waren heer en meester en haalden het met 3-0 tegen Real Betis, dat een uur lang wel met tien man speelde. De Catalanen lopen door de overwinning weer uit tot elf punten op eerste achtervolger Real Madrid, dat eerder op de dag zelf won van Almeria.

Al na de eerste helft had Barcelona zijn schaapjes op het droge tegen Real Betis. Na een kwartier spelen bediende Raphina Christensen, die met een rake kopbal - zijn eerste treffer in Catalaanse loondienst - voor het openingsdoelpunt zorgde. De situatie werd er niet beter op voor de uitploeg toen Edgar Gonzalez na een half uur zijn tweede gele kaart pakte en zo vroegtijdig moest gaan douchen.

Nog in de eerste helft buitte Barcelona de manmeersituatie perfect uit. Robert Lewandowski en Raphina diepten de score verder uit tot 3-0. Voor de Pool al zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen. Het is al van de 24 goals van Samuel Eto’o in 2004-2005 geleden dat iemand zo doeltreffend was in zijn eerste seizoen bij de Blaugrana.

Foto: AFP

In de tweede helft leek er niet meer gescoord te worden, totdat de ingevallen Ansu Fati Camp Nou nog eens deed juichen. De winger veinsde eerst een schot en maakte daarna een goeie actie, waardoor hij Guido Rodriguez tot een eigen doelpunt dwong. Een laatste wapenfeit kwam nog op naam van Lamine Yamal, die met zijn vijftien jaar de jongste debutant ooit werd bij Barcelona.