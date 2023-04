Zijn derde hattrick al deze maand: Benzema loodst Real Madrid met drie goals in eerste helft voorbij laagvlieger Almeria

Real Madrid heeft zaterdagavond met 4-2 gewonnen van Almeria. Al in de eerste helft was het zaakje beklonken na een hattrick van Karim Benzema. Eden Hazard zat na zijn enkelklachten opnieuw in de selectie bij de Koninklijke, maar was geen invalbeurt gegund. Thibaut Courtois stond wel in de basis.

Benzema lukte een loepzuivere hattrick na doelpunten in de 5de, 17de en 42ste minuut. Zijn derde hattrick overigens al deze maand, want eerder in april scoorde de Fransman tegen Real Valladolid (competitie) en Barcelona (beker) ook telkens drie keer.

Real ging wel niet met een 3-0-voorsprong rusten, want in de blessuretijd van de eerste helft prikte Lazaro prikte tegen op aangeven van de Belgische aanvaller Largie Ramazani.

Rodrygo bracht de kloof meteen na de pauze opnieuw op drie doelpunten, terwijl Lucas Robertone Thibaut Courtois vlak na het uur nog een tweede tegentreffer aansmeerde. Eden Hazard bleeft aan de bank gekluisterd, Ramazani ruimde in de 64ste minuut plaats.

Real bezet de tweede plaats in La Liga met 68 punten. Almeria volgt pas in de lagere regionen, op de vijftiende positie met 33 eenheden.