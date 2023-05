Campeones! FC Barcelona pakt 27ste landstitel na makkelijke zege op het veld van stadsgenoot Espanyol

Vier speeldagen voor het einde is FC Barcelona al zeker van de titel in Spanje. Zondagavond wonnen de Catalanen makkelijk met 2-4 op het veld van stadsgenoot Espanyol. Robert Lewandowski was alweer een van de grote uitblinkers met twee goals. Real Madrid telt veertien punten achterstand. De Koninklijke kon dit seizoen nooit echt weerwerk bieden.

Barcelona kwam al in de eerste helft op een grote voorsprong na doelpunten van Alejandro Balde (20.) en twee keer Robert Lewandowski (11. en 40.). De Franse verdediger Jules Koundé (53.) diepte in de tweede helft de score nog verder uit, Javi Puado (73.) en Joselu (90.) deden toch nog iets terug voor Espanyol tot 2-4.

Voor Barça is het de 27e landstitel en de eerste in vier jaar tijd. Vorig jaar en in 2020 was het de beurt aan het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard, in 2021 kroonde Yannick Carrasco zich tot kampioen met Atletico Madrid.

Espanyol zakt anderzijds verder weg in degradatienood. Het staat met nog vier speeldagen te gaan negentiende met 31 punten, drie punten achter Getafe en vier punten achter Valladolid.

Foto: AFP

Foto: Getty Images

Foto: AFP

Laatste tien kampioenen:

2022-2023: FC Barcelona

2021-2022: Real Madrid

2020-2021: Atletico Madrid

2019-2020: Real Madrid

2018-2019: FC Barcelona

2017-2018: FC Barcelona

2016-2017: Real Madrid

2015-2016: FC Barcelona

2014-2015: FC Barcelona

Meest gelauwerde clubs in Spanje:

35 titels: Real Madrid

27 titels: FC Barcelona

11 titels: Atletico Madrid

8 titels: Athletic Bilbao

6 titels: Valencia

2 titels: Real Sociedad

1 titel: Deportivo La Coruna, FC Sevilla, Betis Sevilla