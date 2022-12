Geen stunt voor Kompany: Burnley gaat onderuit bij Man United in Carabao Cup

Burnley wist Manchester United niet te verrassen in de 1/8ste finales van de Carabao Cup, de Engelse League Cup. United nam de wedstrijd heel serieus. De ploeg van Erik ten Hag won al sinds 2017 geen prijs meer en trad daarom allesbehalve met een B-ploeg aan. WK-gangers als Bruno Fernandes, Rashford en Eriksen stonden gewoon in de basis.

Burnley startte niettemin het best maar liep halverwege de eerste helft toch tegen een goal van Christian Eriksen aan. De ploeg van Vincent Kompany liet zich echter niet van de wijs brengen en had zelfs gelijk kunnen maken via Manuel Benson. Onze landgenoot mikte in het zijnet en stuitte op doelman Dubravka.

Burnley begon ook de tweede helft scherp, maar iets voor het uur zette Rashford zich door vanaf de middellijn om de 2-0 te forceren. Gudmundsson had het nog spannend kunnen maken, maar ook hij miste. Burnley moet zich dus weer op het hoofddoel focussen: promotie naar de Premier League. Na 23 speeldagen staat het aan de leiding. De eerste twee stijgen rechtstreeks. Kompany heeft een bonus van acht punten op de nummer drie.