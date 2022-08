Sterke Charles De Ketelaere ziet doelpunt afgekeurd worden tijdens officieel debuut bij AC Milan, ook Divock Origi maakt eerste minuten

Charles De Ketelaere heeft zijn eerste officiële speelminuten bij AC Milan verzameld. Het 21-jarige talent mocht viel tegen Udinese sterk in tijdens de laatste twintig minuten en scoorde zelfs, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Ketelaeres rechtstreekse concurrent Brahim Diaz liet zich eerder in de match opvallen met een goal en een assist: Milan won uiteindelijk met 4-2. Ook Divock Origi maakte zijn debuut bij de Rossoneri, Alexis Saelemaekers viel samen met De Ketelaere in.

Rodrigo Becao sloeg San Siro razendsnel met verstomming, maar Theo Hernandez en Ante Rebic stelden al snel orde op zaken namens de Rossoneri. Diep in blessuretijd van de eerste helft hing Adam Masina de bordjes opnieuw in evenwicht.

?? | Vijftien minuten, drie goals. De Serie A is terug! ?????? #MilanUdinese pic.twitter.com/rvkmAf6jna — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 13, 2022

De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of Brahim Diaz, die voorlopig nog de voorkeur kreeg op De Ketelaere, hees de thuisploeg weer op voorsprong. Rebic maakte vervolgens op aangeven van Diaz de wedstrijd dood.

Coach Stefano Pioli stuurde CDK enkele minuten later samen met Alexis Saelemaekers de wei in. Ook Olivier Giroud mocht zijn wedstrijdplunje aantrekken. Origi vervolledigde zo’n vijf minuten voor tijd de Belgische drietand tussen de lijnen. De Ketelaere zag nog een doelpunt afgefloten worden wegens buitenspel na een combinatie tussen de drie Belgen.

Coach Stefano Pioli was na afloop tevreden over de invalbeurten van zijn twee Belgische aanwinsten. “Ze zijn goed ingekomen. Origi is meer volwassen en komt uit een competitie van zeer hoog niveau en een team dat hetzelfde soort spel speelt als ons (de Premier League en Liverpool, red.). De Ketelaere is een groot talent. Hij heeft een speciale zomer gehad, zijn conditie moet nog verbeteren, maar hij heeft alles om het goed te doen.”

Op hetzelfde moment graaide Atalanta meteen een driepunter mee bij Sampdoria (0-2).