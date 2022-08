Inter begint competitie met perfecte 6 op 6 na zege tegen Spezia, Romelu Lukaku draagt steentje bij met assist

Na de nipte zege tegen Lecce vorige week heeft Inter zaterdagavond minder werk gehad met Spezia. De Nerazzurri wonnen met 3-0. Romelu Lukaku scoorde deze keer niet, maar gaf wel een assist.

Het duurde ruim een halfuur voor Inter een gaatje vond tegen Spezia. Romelu Lukaku bediende spitsbroeder Lautaro Martinez, die de 1-0 tegen de touwen prikte. In de tweede helft kwamen daar nog doelpunten bij van Hakan Calhanoglu en Joaquin Correa: goed voor een 3-0-eindstand. In die tweede goal had Lukaku overigens ook een stevige voet.

Inter begint de competitie zo met 6 op 6 en staat voorlopig alleen op kop in de Serie A. Zondag en maandag komen echter nog verschillende clubs in actie die voor eenzelfde rapport gaan.

??? | Romelu Lukaku met zijn eerste assist van het seizoen! ?? #InterSpezia pic.twitter.com/tvrzygll1P — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 20, 2022