Verrassing van formaat! AS Roma laat leidersplaats liggen na zware nederlaag bij Udinese

AS Roma is op bezoek bij Udinese zwaar de boot in gegaan. De Romeinen moesten toezien hoe de thuisploeg maar liefst vier keer tot scoren kwam. Tottenham-huurling Udogie scoorde voor de rust, Samardzic, Pereyra en Lovric zorgden na de pauze voor de zware cijfers.

AS Roma was de competitie uitstekend gestart. Met tien op twaalf trokken de Romeinen dan ook vol vertrouwen richting Udine voor de wedstrijd tegen Udinese. Dat vertrouwen kreeg weliswaar meteen een knauw. Tottenham-huurling Destiny Udogie zette de thuisploeg meteen op rozen nadat hij een te korte borstpass van Karsdorp op doelman Patricio onderschepte.

Roma kreeg het balbezit van de thuisploeg, maar deed daar te weinig mee. Udinese trok zo zonder al te veel problemen met een voorsprong de kleedkamers in.

Een Romeins offensief na de rust zou je dan verwachten, maar niets was minder waar. Het was de thuisploeg die vol voor de aanval koos. Doelman Patricio hield de Romeinen eerst nog in de wedstrijd, maar moest zich even later toch gewonnen geven op een bal van Samardzic. De Portugees was deze keer degene die er niet goed uitzag bij het doelpunt. Pereyra zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing. Eerst schilderde hij de bal knap in de hoek, daarna bood hij Lovric de 4-0 aan.

Roma laat zo de leidersplaats liggen in de Serie A en ziet Udinese op gelijke hoogte komen. Beide ploegen hebben nu tien punten, eentje minder dan Napoli en AC Milan. Atalanta kan zo morgen alleen leider worden als het wint van promovendus Monza.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE