AC Milan kruipt door het oog van de naald in knotsgekke slotfase met pak doelpunten

AC Milan heeft ternauwernood een zege geboekt zaterdagavond. De Italiaanse landskampioen leek lang op weg naar een brilscore op bezoek bij Empoli, maar na een knotsgekke laatste tien minuten en extra tijd werd het zowaar 1-3. Milan sleepte de zege uit de brand met goals in de 94ste en 97ste minuut.

De nul ging pas in de 79ste minuut nadat Ante Rebic bediend werd door Rafael Leão. Empoli stelde in het begin van de extra tijd gelijk via Bajrami, maar Milan was nog niet klaar. Amper twee minuten later bracht Ballo-Touré de Rossoneri opnieuw op voorsprong. Rafael Leão maakte er nog eens drie minuten later, in de 97ste minuut, nog 1-3 van na een assist van Rebic.

?? | Invaller Ante Rebic schiet de bevrijdende openingstreffer binnen! ?? #EmpoliMilan pic.twitter.com/Qnk0wE2oHx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 1, 2022

Bij de bezoekers kwamen twee Belgen in actie. Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere begonnen beiden in de basis, maar Saelemaekers moest na ruim een halfuur van het veld met een blessure. De Ketelaere werd op zijn beurt na 73 minuten gewisseld. Aster Vranckx bleef op de bank, Divock Origi ontbreekt nog altijd in de selectie door een blessure.

Voor Milan is het een welkome zege nadat het in de laatste match voor de interlandbreak thuis verloor van Napoli. De Rossoneri klimmen zo op gelijke hoogte van nummer twee Atalanta, dat wel een match minder heeft gespeeld. Beide clubs hebben 17 punten. Leider Napoli won eerder op de dag met 3-1 van Torino en telt 20 punten.