Koni De Winter en Empoli krijgen late gelijkmaker te verwerken tegen Torino

Belofteninternational Koni De Winter heeft zondag met Empoli op de negende speeldag van de Serie A een 1-1 gelijkspel behaald tegen Torino. Hij speelde de volledige wedstrijd.

De Winter stond na zijn basisplaats tegen AC Milan op de vorige speeldag opnieuw in de basiself. De jonge verdediger leek af te stevenen op een clean sheet, maar zag in de slotminuut Saša Lukic (90.) de treffer van zijn ploeggenoot Mattia Destro (49.) alsnog uitwissen. Door het gelijkspel telt Empoli acht punten, goed voor een dertiende plek in de stand.