Een doodschop en een 100% penalty die niet gefloten wordt: AC Milan, met invaller De Ketelaere, haalt het in topper van mak Juventus

In het eigen San Siro heeft AC Milan de topper tegen Juventus gewonnen. Tomori en Diaz waren de doelpuntenmakers van dienst. Juventus was de hele partij niet bij machte om punten te sprokkelen in Milaan. De Rossoneri, waar Charles De Ketelaere, Aster Vranckx en Divock Origi in de tweede helft invielen, komen samen met Atalanta en Napoli aan de leiding. Juventus blijft achtste.

AC Milan moest tegen Juventus een ander gelaat tonen na de 3-0-blamage in de Champions League tegen Chelsea. Dat deden de troepen van Pioli ook. Na twintig minuten trof Leao de paal, datzelfde zou de Portugees nog eens overkomen een kwartier later. Twee keer dicht bij een doelpunt dus, al hadden de Rossoneri misschien al wel een penalty moeten krijgen na een duidelijke beweging naar de bal van Vlahovic. De VAR zag er echter geen graten in.

Had AC Milan hier een strafschop moeten krijgen?

Milan wist alsnog te scoren in de eerste helft. Fikayo Tomori werkte na een corner van dichtbij voorbij Szczesny. Al was de actie die voorafging aan de hoekschop niet echt koosjer. Theo Hernandez ging wel erg hard door op Juan Cuadrado, maar het spel mocht dus gewoon verdergaan.

Fikayo Tomori opent de score in deze

Theo Hernandez trapt Juan Cuadrado doormidden, maar voor een overtreding wordt niet gefloten. Uit de direct daaropvolgende hoekschop scoort Milan de - overigens terechte - 1-0.

In de tweede helft bleef Milan baas en dat resulteerde nog voor het uur in de verdiende 2-0 van Brahim Diaz. Daar zou het uiteindelijk ook bij blijven. Charles De Ketelaere, Aster Vranckx en Divock Origi vielen allemaal nog in. Origi had in de extra tijd de 3-0 zelfs nog aan de voet. Een mak en inspiratieloos Juventus keert zo met lege handen huiswaarts.