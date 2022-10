Van de hel naar de hemel: Inter klopt Fiorentina na onwaarschijnlijke slotfase

Inter heeft op bezoek bij Fiorentina gedaan wat het moest doen. Onder impuls van Lautaro Martinez ging de Nerazzurri verschroeiend van start. Cabral en Ikoné hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Luka Jovic leek Fiorentina in het absolute slot nog een punt te bezorgen door de 2-3 van Martinez uit te wissen. Maar dat was buiten Henrik Mkhitaryan gerekend. De Armeniër bezorgde Inter in de slotseconden toch nog de zege.

Na een tegenvallende seizoenstart lijkt de motor van Inter weer op volle toeren te draaien. Na de negen op negen in de competitie en de vier op zes tegen Barcelona in de Champions League, ging nu ook Fiorentina voor de bijl.

De Nerazzurri maakte een droomstart in Firenze. Al na twee minuten werd Nicolo Barella door Lautaro Martinez voor doel gezet. De Italiaan faalde niet en zette Inter zo op rozen.

⏱️ | Nicolò Barella slaat na twee minuten al toe! ⚡ #FiorentinaInter pic.twitter.com/afrLwPoIMH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 22, 2022

Waar Martinez eerst nog aangever was, nam hij even later de rol van afmaker op zich. De Argentijn ging op wandel in de defensie van Fiorentina en rondde de aanval ook zelf af. Inter leek na een kwartier zo zijn schaapjes al op het droge te hebben.

Arthur Cabral, ooit nog in de belangstelling van Antwerp, zette op het halfuur een strafschop om voor de thuisploeg en bracht zo toch terug wat spanning in de partij.

Dat doelpunt had Fiorentina duidelijk deugd gedaan. Na de pauze ging het dan ook op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook. Ikoné kreeg te veel ruimte en trapte het leer voorbij doelman Onana.

Inter was van slag meer kreeg twintig minuten voor tijd dé kans op de winnende treffer. Lautaro Martinez werd foutief afgestopt in het strafschopgebied en zette de elfmeter zelf om: 2-3. Luka Jovic leek in het absolute slot Fiorentina toch nog een punt te bezorgen, maar dankzij een doelpunt van Mkhitaryan in de slotseconden won Inter alsnog.

FT | Een knotsgekke slotfase eindigt met een overwinning voor Inter! 😱 #FiorentinaInter pic.twitter.com/OuDKkdLaw0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 22, 2022