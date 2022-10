Koni De Winter krijgt met Empoli vier goals om de oren tegen moederclub Juventus

Het weerzien van Koni De Winter met zijn moederclub Juventus is er een geworden om snel te vergeten. De jonge Belgische verdediger ging met Empoli met 4-0 onderuit bij de Oude Dame.

Juventus kwam al na acht minuten op voorsprong na een voorzet van Kostic, waarbij De Winter de bal miste. De vrijgelopen Moise Kean kon wél nog bij de bal en duwde zo zijn eerste goal van het seizoen binnen.

?? | Moise Kean scoort zijn eerste van het seizoen! ?? #JuveEmpoli pic.twitter.com/cylOMGHqS7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 21, 2022

In de tweede helft stoomde Juventus vervolgens door. McKennie scoorde kort voor het uur de 2-0, in de laatste tien minuten legde Rabiot met nog twee doelpunten de 4-0-eindstand vast. De Winter speelde de volledige wedstrijd bij Empoli.

Juventus wipt voorlopig over Inter naar de zevende plaats in de Serie A. Het heeft 19 punten: 7 minder dan leider Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij AS Roma.