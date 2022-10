Divock Origi scoort en laat scoren bij basisdebuut voor AC Milan, concurrent van De Ketelaere maakt indruk met twee goals

Divock Origi heeft bij zijn basisdebuut meteen laten zien waarom AC Milan hem deze zomer naar Italië haalde. Onze landgenoot had met een assist en een knap doelpunt een groot aandeel in de 3-1-zege van de Italiaanse kampioen. Charles De Ketelaere kon zich als invaller niet laten opmerken.

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar Divock Origi maakt zo meteen zijn basisdebuut bij AC Milan. Origi, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, mocht mede door blessures nog niet te veel minuten maken voor de Italiaanse landskampioen. Origi moest het de laatste weken vooral doen met korte invalbeurten, maar omdat coach Pioli Olivier Giroud wat rust wil geven, verscheen de spits toch aan de aftrap tegen Monza. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx, die andere Belgen, beginnen op de bank. Alexis Saelemaekers is nog steeds out met een blessure.

Origi toonde vooral voor wil en enthousiasme, maar echte kansen kreeg de spits. Toen Brahim Diaz, de concurrent van Charles De Ketelaere, op wandel ging, hield Origi goed de verdediging aan de praat waardoor de zee openging. Diaz bleef kalm en zorgde zo voor het openingsdoelpunt.

Vijf minuten voor tijd was het weer Origi die zich liet opmerken. De Rode Duivel behield op de rechterflank goed het overzicht en vond Brahim Diaz in het strafschopgebied. Die zette zijn dichtste belager knap in de wind en besloot overhoeks. Doelman Di Gregorio had geen verhaal op de knal van de Spanjaard.

Origi scoort na de pauze

Na de pauze bleef Milan zijn geliefde spel spelen. Na vijftig minuten was het aan Charles De Ketelaere om zijn wederoptreden te maken na zijn blessure. Diaz mocht zo naar de kant.

Terwijl Milan zich had neergelegd bij een 2-0-zege, had Divock Origi nog wel zin om er iets meer van te maken. Onze landgenoot kreeg de bal net buiten het strafschopgebied en fusilleerde de doelman. Scoren en laten scoren, dan kan je over een geslaagd basisdebuut spreken. Toch leek Origi niet helemaal gelukkig met zijn doelpunt. De spits leek zich bezeerd te hebben bij het doelpunt. Een kwartier voor tijd ging Origi ook naar de kan, Aster Vranckx was zijn vervanger.

Ranocchia zorgde met een knappe vrije trap nog voor de eerredder, waarna Leão de 1-4-eindcijfers op het bord zette. Dankzij de zege springt Milan voorlopig naar de eerste plek in de Serie A met evenveel punten als Napoli, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.