Divock Origi en invaller Charles De Ketelaere gaan met AC Milan pijnlijk onderuit bij Torino

AC Milan verloor zondagavond verrassend met 2-1 van Torino. Bij de Milanezen stond Divock Origi als enige landgenoot in de basiself. Charles De Ketelaere mocht bij een 2-0-achterstand vlak na de pauze invallen, maar ook hij kon het tij niet keren.

Na een evenwichtig eerste halfuur scoorde Torino plots twee keer binnen de drie minuten. Koffi Djidj en Aleksey Miranchuk waren de doelpuntenmakers van dienst en zetten de thuisploeg op rozen.

3️⃣5️⃣' Koffi Djidji

3️⃣7️⃣' Aleksei Miranchuk



Tijdens de rust greep coach Stefano Pioli in met drie wissels. Samen met Ante Rebic en Sergino Dest kreeg Charles de Ketelaere een kans om zich te bewijzen. Dat bracht aanvankelijk weinig zoden aan de dijk, totdat Junior Messias de 2-1 kon maken.

In het laatste kwartier kwam Giroud nog mee naast Origi in de spits lopen, die heel de wedstrijd volmaakte. Toch moest Milan huiswaarts keren met lege handen. Alweer een gemiste kans voor Charles De Ketelaere, die een moeilijk seizoensbegin kent, om het verschil te maken.

In de stand klimt Torino naar plaats negen met 17 punten. Milan liet de kans liggen om over opnieuw over Atalanta Bergamo te wippen, en staat nu derde met 26 punten. Dat zijn er zes minder dan de leider Napoli, en eentje minder dan Atalanta.