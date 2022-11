Juventus speelt Europese uitschakeling van zich af tegen Inter en doet gouden zaak in het klassement

Juventus heeft een gouden zaak gedaan in de Italiaanse Serie A. Het klopte zelf Inter Milan na twee doelpunten in de tweede helft en zag daarbovenop AS Roma ook nog eens onderuitgaan. Hierdoor springt Juve naar de vijfde plek in het klassement, op tien punten van leider Napoli.

Het liep de voorbije weken niet voor Juventus. In de Champions League pakte het slechts drie punten in de groepsfase en ook in de eigen competitie loopt het moeizaam. De Oude Dame kampeerde, tegen alle verwachtingen in, in de middenmoot.

Ook tegen Inter was Juventus een schim van zichzelf. Voor de pauze kon het doelman Onana geen enkele keer bedreigen. Gelukkig voor de Oude Dame zetten de bezoekers uit Milaan, die het zonder de geblesseerde Romelu Lukaku moesten doen, daar bijzonder weinig tegenover. Al kwam het nog goed weg toen Dumfries net voor de rust onbegrijpelijk de 0-1 huizenhoog over doel trapte. Beide ploegen doken dan ook met een brilscore de kleedkamers in.

Foto: EPA-EFE

Counterdoelpunt geeft Oude Dame vleugels

Na de pauze kwamen de bezoekers het scherpst uit de kleedkamer. Sczeszny en de lat zorgden ervoor dat het schot van Calhanoglu niet tegen de touwen ging. Inter bleef drukken, maar keek plots tegen een achterstand aan. Op een hoekschop zette Juventus een counter op gang. Kostic zette Barella knap in de wind en legde daarna goed terug op Rabiot. De Fransman trapte in een tijd op doel en zag de bal enig mooi in de verste hoek gaan.

⚡️ | Filip Kostić met de rush, Adrien Rabiot met de afwerking. 🏃💨 #JuveInter pic.twitter.com/2w7TuWqYuf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2022

Het doelpunt gaf de Oude Dame vleugels. Inter mocht van geluk spreken dat een tweede Turijnse goal nog werd afgekeurd. Uitstel van executie, zo bleek later. Tien minuten voor tijd zorgde Fagiolo met zijn tweede van het seizoen voor de beslissing. Dankzij de drie punten springt Juventus over Inter en Roma naar de vijfde plek in de stand. Inter zakt weg naar plek zeven.