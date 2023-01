Het zit echt niet mee: Guillermo Ochoa houdt Charles De Ketelaere van eerste doelpunt, maar AC Milan wint wel

AC Milan is woensdagmiddag met 1-2 gaan winnen op het veld van Salernitana. Alexis Saelemaekers speelde de volledige partij, Charles De Ketelaere en Aster Vranckx mochten invallen. De Ketelaere kreeg twee mooie kansen om eindelijk zijn eerste doelpunt in Italiaanse loondienst te maken, maar voormalig Standard-doelman Guillermo Ochoa stond telkens pal.

AC Milan begon voortvarend aan de partij met twee doelpunten in het kwartier. Rafael Leão en Sandro Tonali deden de netten trillen, doelman Ochoa zat nog met zijn hoofd bij het WK en zag er niet al te best uit.

Nadien lukte scoren niet meer voor de rossoneri, ondanks enkele kansen voor Olivier Giroud. De Ketelaere mocht op het uur invallen en kreeg tien minuten voor tijd een uitstekende kans, maar ditmaal was Ochoa wel bij de les. Ook in de slotminuten mocht de ex-Bruggeling nog eens uithalen, maar opnieuw was de Mexicaan bij de pinken.

😱 | Guillermo Ochoa houdt Charles De Ketelaere van z'n eerste Serie A-goal! 🛑 #SalernitanaMilan pic.twitter.com/Pf3L9Ee9bu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 4, 2023

Extra zuur was dat er meteen na zijn misser aan de overkant wel gescoord werd. Saelemaekers liet zijn man iets te veel ruimte en het stond 1-2. Verder kwam de thuisploeg echter niet meer. Door de zege nadert Milan in de stand voorlopig tot op 5 punten van leider Napoli, dat vanavond nog Lukaku in de ogen kijkt. Salernitana is dertiende.

Foto: REUTERS