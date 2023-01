Romelu Lukaku lijdt met Inter pijnlijke nederlaag tegen het Empoli van Koni De Winter

Op de 19e speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Romelu Lukaku maandag met Inter Milaan een 0-1 nederlaag geleden tegen het Empoli van Koni De Winter. Die laatste speelde een volledige wedstrijd, Lukaku mocht in de 77e minuut invallen. Tommaso Baldanzi scoorde het enige doelpunt van de partij in de 66e minuut. Inter stond toen al met tien, na rood voor Milan Skriniar (40e).