Milan-Belgen zakken nog verder weg na derbynederlaag tegen Inter, doelpunt van invaller Romelu Lukaku afgekeurd

Internazionale heeft de Derby della Madonnina gewonnen. De Nerazzurri waren met 1-0 te sterk voor stadsgenoot AC Milan.

Er stond slechts één Rode Duivel aan de aftrap in het Stadio Giuseppe Meazza: Divock Origi bij Milan. Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers begonnen op de bank bij de Rossoneri, net als Romelu Lukaku bij Inter.

De blauw-zwarten waren van bij het eerste fluitsignaal de betere ploeg en kregen na ruim een half uur spelen waar ze recht op hadden. Lautaro Martinez stond alleen in de zestien en kopte de 1-0 tegen de netten bij een corner. Goed voor nummer 12 dit seizoen.

Milan kon nauwelijks gevaarlijk zijn en kreeg over de hele wedstrijd gezien niet één bal tussen de palen. Ook niet na de inbreng van Saelemaekers en Rafael Leao voor het uur. De Ketelaere zag dat z’n rechtstreekse concurrent Brahim Diaz speelminuten kreeg en hij niet. Lukaku mocht 20 minuten invallen bij Inter en deed de netten trillen, zij het na een fout op Malick Thiaw.

Dit doelpunt van Romelu Lukaku werd jammer genoeg afgekeurd vanwege een duwfout.

Hij gaf ook nog een assist aan Martinez, maar die stond buitenspel. In minuut 95 dwong Lukaku doelman Ciprian Tătăruşanu nog tot een uitstekende redding.

En toen Milan toch eens een opening vond, via Leao, pakte Olivier Giroud uit met een vreselijk slechte controle. Boeken toe dus voor Milan, dat nu al vier competitiewedstrijden niet meer kon winnen en weggezakt is naar de zesde plaats (38 punten). Inter is tweede met 43 punten.