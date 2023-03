Inter en invaller Romelu Lukaku winnen makkelijk van Lecce

Inter Milaan heeft zondag geen fout gemaakt tegen laagvlieger Lecce op de 25e speeldag van de Serie A. De Nerazzurri wonnen met 2-0. Romelu Lukaku begon op de bank en kwam twintig minuten voor tijd tussen de lijnen.

Goals van Henrikh Mkhitaryan (29.) en Lautaro Martinez (53.) volstonden voor de overwinning voor de thuisploeg. Inter springt zo opnieuw over Lazio, dat vrijdag koploper Napoli (0-1) verraste, naar de tweede plaats in de tussenstand. De achterstand op de Napolitanen bedraagt wel nog steeds vijftien punten. Promovendus Lecce, waar Mats Lemmens opnieuw op de bank bleef, is vijftiende.