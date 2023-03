Inter verliest tweede plek na nieuwe nederlaag tegen Juventus, Romelu Lukaku gewisseld na flauwe match

Inter heeft op de 27ste speeldag van de Serie A zijn derde nederlaag in vier competitiewedstrijden geleden. Tegen Juventus werd het in het eigen San Siro 0-1. Romelu Lukaku stond bij de thuisploeg aan de aftrap, maar kon nooit echt voor doelgevaar zorgen.

Juventus kwam halverwege de eerste helft op voorsprong in San Siro, al bestond er over het doelpunt van Filip Kostic enige discussie. In een voorgaande fase zou Dusan Vlahovic immers de bal met de hand geraakt hebben. Het doelpunt werd desondanks toch goedgekeurd.

Inter zou niet meer bekomen van die opdoffer en verloor met 0-1. Een bleke Romelu Lukaku werd in de 79ste minuut gewisseld.

In de stand moet Inter de tweede plek aan Lazio laten, dat eerder op de dag in de Romeinse derby AS Roma met 1-0 versloeg. Juventus blijft zevende en is een stapje dichter bij kwalificatie voor Europees voetbal.