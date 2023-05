Het is gebeurd: Victor Osimhen maakt Napoli met historische goal voor het eerst in 33 jaar kampioen van Italië

E fatto. ’t Is gebeurd. Napoli is na een 1-1-gelijkspel tegen Udinese voor het eerst in 33 jaar kampioen van Italië. Napels maakt zich op voor één langgerekt feestweekend.

Napoli mag zich voor het eerst in 33 jaar de beste ploeg van Italië noemen. Voor de derde keer in zijn geschiedenis, na de titels in 1987 en 1990. En voor het eerst zonder Diego Armando Maradona. Toen die voor het laatst de beker in de lucht mocht steken, was niemand van de huidige spelerskern al geboren. Zo historisch dus.

Foto: EPA-EFE

De Maradona’s, Careca’s en Carnevale’s van 2023 luisteren naar namen als Khvicha Kvaratshkelia, Kim Min-jae en Piotr Zielinski. De maker van de historische titelgoal werd evenwel iemand met een Belgische link. Niet Dries Mertens - wat zou die vanavond gevoeld hebben? - wel Victor Osimhen, de voormalige topschutter van Charleroi. Het was de Nigeriaan, die in een niet zo ver verleden werd doorgestuurd bij Zulte Waregem en Club Brugge, die Napoli uiteindelijk naar de landstitel schoot. Osimhen was dit seizoen goed voor liefst 22 goals en vijf assists. Hij is samen met Kvaratshkelia - twaalf goals en twaalf assists - een van de absolute sleutelspelers in deze historische titel. De bijnaam Kvaradona is voor die laatste meer dan ooit op zijn plaats.

Foto: REUTERS

Napoli maakte het tegen Udinese nochtans lange tijd spannender dan nodig. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis (73) is een filmproducent. Zijn spelers niet vies van een thriller. De bezoekers keken in Udine al vroeg tegen een achterstand aan na een knappe goal van Sandi Lovric. Napoli bleef ook na die achterstand de betere ploeg, maar slaagde er lange tijd niet in om kansen te versieren. In minuut 51 zorgde Osimhen, na een rommelige fase, voor de verlossende gelijkmaker. Een mooie goal? Verre van. Maar daar maalde al lang niemand meer om.

De liefst dertienduizend Napolitanen in Udine deden de Dacia Arena, met opvallend veel lichtblauwe plekken in de thuisvakken, ontploffen. Achthonderd kilometer verderop werd het Stadio Diego Armando Maradona in Napels gevuld met tien reuzenschermen en zestigduizend doldwaze Napolitanen. Na de goal van Osimhen stroomden de straten vol. Toen Napoli afgelopen weekend tegen Salernitana (1-1) dácht het titeldoelpunt te hebben gemaakt, zorgde dat rond de Vesuvius voor een aardbeving van 2 op de Schaal van Richter. Wat zou het laatste fluitsignaal donderdagavond gegeven hebben?

Foto: AP

Foto: AP