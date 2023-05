Romelu Lukaku trekt goeie vorm door en vindt nu ook tegen AS Roma de weg naar doel in nieuwe competitiezege van Inter

Inter Milaan is zaterdagavond met 0-2 gaan winnen op het veld van AS Roma. Het tweede doelpunt bij de Milanezen werd gescoord door Romelu Lukaku, die zijn goeie maand april - met treffers in de competitie, beker en Champions League - zo doortrekt met een nieuwe goal.

Na het halfuur schoot Federico Dimarco Inter op voorsprong. Denzel Dumfries zette goed voor, Romelu Lukaku zijn uitgestrekte been was niet lang genoeg maar Dimarco kon het leer wel tegen de netten werken.

In de tweede helft was het wel prijs voor Lukaku. Na slecht uitverdedigen van Ibanez speelde Lautaro Martinz goed richting de Rode Duivel, die vanop de rand van de zestien de 0-2 scoorde. Meteen ook de eindstand in Rome.

Door de vierde competitieoverwinning op rij hijst Inter zich weer op gelijke hoogte van Juventus. Beide ploegen volgen op een punt van Lazio, dat op de tweede plaats bivakkeert. AC Milan, dat eerder op de dag won van Lazio, staat vijfde op twee punten van stadsgenoot Inter. Eerder deze week kroonde Napoli zich voor het eerst in 33 jaar tot landskampioen.

AS Roma vergaat het minder goed in de competitie. Het team van Jose Mourinho kon al drie wedstrijden op rij niet meer winnen en is gezakt naar de zevende plaats, een die zelfs geen recht geeft op de kwalificaties van de Conference League.