Galatasaray en Dries Mertens blijven op brilscore steken bij Adana Demirspor

Galatasaray heeft zaterdagavond op de achtste speeldag van de Super Lig punten laten liggen bij Adana Demirspor. De brilscore bleef 90 minuten lang op het bord (0-0).

Cim Bom kon zijn overwicht niet omzetten in een zege, ook niet na een tweede gele kaart voor thuisspeler Benjamin Stambouli in de 64e minuut. Dries Mertens moest ruim een kwartier later plaats ruimen aan de overkant.

Door het gelijkspel geven Adana Demirspor en Galatasaray elkaar geen duimbreed toe in de tussenstand van de Turkse eerste klasse. Ze delen de tweede plaats met 17 punten.