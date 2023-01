Dries Mertens zegeviert tegen Michy Batshuayi: Galatasaray is te sterk voor Fenerbahce in Turkse topper

Galatasaray is zondagavond op de achttiende speeldag van de Super Lig Fenerbahçe in het hol van de leeuw de baas gebleven. De topper draaide uit op 0-3.

Op het kwartier werd de openingstreffer van Abdulkerim Bardakci nog afgekeurd, maar net voorbij het halfuur mocht Sergio Oliveira (ex-KV Mechelen) wel de vuist ballen. Laat in de tweede helft nam Kerem Akturkoglu de laatste twijfels weg en diep in de toegevoegde tijd draaide Mauro Icardi het mes nog wat dieper in de wonde voor Fenerbahce.

Michy Batshuayi moest in de 69e minuut naar de kant, terwijl Dries Mertens een minuut later het speelveld verliet aan de overzijde.

Door de prestigieuze overwinning slaat Gala met 39 punten een kloof van vier punten op Fenerbahce bovenin het klassement van de Turkse eerste klasse.

Foto: EPA-EFE