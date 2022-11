Union lijdt eerste nederlaag in de Europa League, maar stoot als groepswinnaar door

Union heeft zijn slotwedstrijd in de poulefase van de Europa League verloren: tegen Union Berlin ging het met 0-1 onderuit na een doelpunt van Michel, al zullen de Brusselaars er niet van wakker liggen: de groepswinst was sowieso al een feit. Dat Union de poulefase niet ongeslagen afsluit, is slechts een minimale domper op de Brusselse feestvreugde. 13 op 18 blijft een schitterend resultaat.

Nog één keer moest Union in 2022 richting Leuven trekken voor een Europese thuiswedstrijd: de Brusselaars waren wel al zeker dat het in 2023 nog minstens een keer terugkeerde naar Den Dreef, want ze verzekerden zich vorige week al van de groepswinst en overwintering in de Europa League. Voor Union Berlin stond er wel nog heel wat op het spel: enkel een overwinning bood zekerheid op de volgende ronde, bij puntenverlies moest het bang afwachten wat Braga deed.

De Duitsers leken dan ook te beseffen dat een overwinning eigenlijk noodzakelijk was: een voorzet van Becker belandde bij Michel, die na amper vijf minuten het leer al voorbij Moris devieerde. Union begon nochtans enthousiast, maar Berlijn toonde zich net als in de Bundesliga – waar het momenteel eerste staat – enorm efficiënt. Nee, ook na de 0-1 was het niet zo dat de Duitsers de betere ploeg waren: Union speelde zeker niet slecht, maar kansen creëren bleek toch erg moeilijk. Qua kansen bleven we dan ook op onze honger zitten: enkel Adingra kwam in de eerste helft dicht bij een treffer, maar hij faalde ook in oog met de Berlijnse doelman. Het feestje had hoe dan ook niet doorgegaan, want de Ivoriaan stond buitenspel. Meer doelgevaar heeft u in de eerste helft - op een afgeblokt schot van Nilsson na - niet echt gemist.

Union scoort... helaas niet het juiste Union! 😪🥴 pic.twitter.com/8wVxBetUI1 — Play Sports (@playsports) November 3, 2022

Weinig kansen

En Union Berlin? Nee, zij speelden niet echt als een ploeg die momenteel op kop staat in de Bundesliga. In de tweede helft kreeg het nochtans onverwacht steun van enkele tientallen supporters: de Berlijnse fans waren nochtans niet welkom in Leuven door wangedrag in eerdere Europese wedstrijden, maar tijdens de rust baanden ze zich toch een weg naar binnen. Maar wie dacht dat die extra steun voor extra schwung zou zorgen bij de bezoekers, kwam bedrogen uit. Zelf creëerde het enorm weinig en liet het het balbezit aan de thuisploeg, dat een pak enthousiaster voor de dag kwam. Puur op basis daarvan verdiende Union misschien wel de gelijkmaker, en op het uur was het bijna prijs: Vanzeir vond Nieuwkoop met een perfecte voorzet, maar de volley van de Nederlander werd gepareerd door Grill. Een flinke waarschuwing, maar ook de Duitsers staken meteen nadien nog eens hun neus aan het venster: een goeie parade van Moris was nodig om Becker het scoren te beletten.

Union Berlin speelde ook nadien verder in spaarstand, en het leek ook wel alsof het voor de thuisploeg niet echt meer hoefde: enkel Boniface kwam in het slot nog dichtbij, maar zijn schot werd op de lijn gekeerd. De nederlaag was een feit, maar je kan Union niks kwalijk nemen: met 13 op 18 speelde Union een erg sterke poulefase, waardoor het pas in maart weer Europees aan de bak moet in de achtste finale. De mogelijke tegenstanders? Barcelona, Ajax, Juventus, noem maar op. En of Union dit mag vieren, ondanks de nederlaag.

Foto: REUTERS

Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Kandouss (72’ Lapoussin), Nieuwkoop, Lynen, Teuma (72’ Rodriguez), Lazare (65’ El Azzouzi), Adingra, Nilsson (46’ Boniface), Vanzeir (64’ Eckert)

Union Berlin: Ronnow (46’ Grill), Doekhi, Leite, Knoche, Trimmel, Haraguchi (62’ Schafer), Haberer (62’ Thorsby), Khedira, Ryerson, Becker (89’ Leweling), Michel (62’ Behrens)

Doelpunten: 6‘ Michel 0-1

Gele kaarten: 9’ Becker, 48’ Haberer, 78’ Adingra, 80’ Eckert, 90’ Trimmel

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Andris Treimanis