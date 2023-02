Erik ten Hag en Man United hebben de wind in de zeilen: supersub Antony trapt Barcelona uit de Europa League

Erik ten Hag en Manchester United hebben de wind in de zeilen. In de Premier League staan de Reds derde op drie punten van stadsrivaal City, die ze vorige maand klopten, en ook buiten de landsgrenzen heeft Ten Hag nu een sprekende prestatie neergezet door FC Barcelona uit te schakelen in de Europa League. Barça was nochtans op voorsprong gekomen, maar dankzij de goeie ingrepen van Ten Hag wist United zich in de tweede helft te herpakken en met 2-1 te winnen (heen: 2-2). Invaller Antony deed de match kantelen en besliste ze.

FC Barcelona begon aan de wedstrijd met een flinke mentale klap doordat de twee goudhaantjes op het middenveld, Gavi (geschorst) en Pedri (dijblessure), er niet bij waren. De zinderende heenwedstrijd was op een 2-2 geëindigd, maar Manchester United begon als licht favoriet aan de terugwedstrijd: de Mancunians waren wél op hun sterkst.

Deze wedstrijd in de playoffronde van de Europa League was een Champions League-affiche waard en dat was te merken aan het tempo in de openingsfase. United deed mee en had een unieke kans om voor de komen via Bruno Fernandes, maar kwam toch op achterstand na een domme verdedigende actie van diezelfde Fernandes: hij ging wat nonchalant aan Balde hangen in de zestien. De Gea zat nog bij de strafschop van Robert Lewandowski, maar de bal ging binnen: 0-1 voor Barça.

?? dicht bij de perfecte penaltyredding... ?? pic.twitter.com/mDHdaO8r6L — Play Sports (@playsports) February 23, 2023

Halfweg de wedstrijd helde de balans niet alleen op het scorebord door in het voordeel van FC Barcelona. De Catalanen stonden terecht 0-1 voor en dat was de verdienste van het middenveld met Busquets, Kessié en vooral De Jong. De afwezigheid van Gavi en Pedri liet zich niet gevoelen. Manchester United moest uit een ander vaatje tappen: die eerste helft was op de openingsfase na ondermaats.

United-coach Ten Hag bracht na de rust Antony in de plaats van Weghorst en schoof met zijn pionnen. De flamboyante Braziliaanse winger moest voor meer gevaar zorgen. De tweede helft was amper op gang gefloten en United scoorde de gelijkmaker via Fred. FC Barcelona leed bij die fase knullig balverlies.

Scoren met je mindere rechter, als verdedigende middenvelder... ??

Dat MOET Fred wel zijn! ???? pic.twitter.com/tawKBGkU6o — Play Sports (@playsports) February 23, 2023

We kregen dankzij de ingrepen van Erik ten Hag een ander Manchester United te zien: dominant, gevaarlijk en zelfverzekerd. Toch moest doelman De Gea redding brengen op een vrije kopbal van Koundé.

Na 74 minuten kwam United voor het eerst op voorsprong. Garnacho zag zijn uithaal geblokt, maar Antony kreeg de bal voor de voeten en werkte beheerst en knap af met een welgemikt schot laag in de hoek. Antony presteert soms grillig, maar vanavond was hij als invaller de gamechanger.

In de 94ste minuut maakte FC Barcelona nog bijna de 2-2. Lewandowski klopte De Gea, maar Varane wist de bal nog te keren.

Manchester United staat in de 1/8ste finales van de Europa League en trekt met de scalp van de leider in de Spaanse competitie aan de gordel naar Wembley, waar het zondag de finale van de League Cup speelt tegen Newcastle.