Sevilla wint Europa League na strafschoppen en smeert Mourinho eerste nederlaag ooit aan in Europese finale

Sevilla heeft voor de zevende keer de finale van de Europa League gewonnen. Pas na strafschoppen kreeg het AS Roma klein. Voor José Mourinho is het zijn eerste ­nederlaag in een Europese finale.

Ondanks een (voorlopig) zesde plaats in de Serie A kon AS Roma mits winst in Boedapest volgend seizoen Champions League spelen. Volgens coach José Mourinho is dat ‘alsof Jezus naar Rome komt en een rondje door het Vaticaan loopt’, zo orakelde hij op voorhand. Een mirakel dus.

Maar wat moest zijn Spaanse collega dan zeggen? Alsof de Maagd Maria even langs het ­Koninklijk Paleis flaneert? Sevilla versleet drie trainers dit seizoen. Trainer José Mendilibar (62) werd binnengehaald als puinruimer. Zijn prijzenkast is leeg. Grote clubs trainde hij nooit, Sevilla weg van de gevarenzone loodsen deed hij wél. Maar zijn contract loopt gewoon af en Sevilla staat elfde. Voor de Andalusiërs was die zevende finale in ­zeventien jaar ook de minst waarschijnlijke, na een snertseizoen.

Rode lap

Een hoogstaande wedstrijd verwachtte niemand. AS Roma deed wat Mourinho predikte. Intensiteit en veel strijd. En dwong zo een verdiende voorsprong af. Paulo Dybala – sinds begin april niet meer in de basis en volgens Mourinho maar fit om ‘20 à 30 minuten te spelen’ – stond gewoon aan de aftrap. Niet toevallig deed Dybala zijn ­trainer dromen om ook zijn zesde Europese finale te winnen. Mancini legde met één pass de Spaanse defensie open, Dybala trof raak.

De 0–1 werkte als een rode lap op de stieren van Sevilla. Plots verrezen de Spanjaarden. Fernando die over kopte op een corner. Rakitic met een afstandsschot op de paal. En dan na de rust vrij snel de 1–1. Een voorzet van clubicoon ­Jesus Navas die Mancini in eigen doel werkte.

‘Kalm, kalm’, riep Mourinho. Om even later weer een beslissing van scheidsrechter Taylor aan te vechten. Zoals bij de penalty die Taylor onterecht floot, toen Ibañez de bal ontfutselde van Ocampos. Of toen de Romeinse bank een strafschop zag in een aangeschoten bal.

Kalm bleef zijn team niet, ­gevaarlijker bleven de Italianen wel. In de extra tijd kwam Sevilla nog piepen maar verlengingen bleken onvermijdelijk. Daarin viel geen goal meer. Bij de strafschoppen miste Roma twee keer, waardoor José Mourinho voor het eerst een Europese finale verloor.

Sevilla - AS Roma 1–1 (4–1 na strafschoppen)

Doelpunten: 35’ Dybala, 55’ Mancini 1–1 (owngoal)