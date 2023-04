Thorgan Hazard zorgt voor verlengingen, Fabio Silva scoort de winnende strafschop: PSV wint de Nederlandse bekerfinale van Ajax

PSV heeft voor het tweede jaar op rij de Nederlandse beker gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar trok Ajax na penalty’s met 2-3 aan het kortste eind, nadat het na 120 minuten 1-1 stond. Fabio Silva (ex-Anderlecht) kroonde zich bij PSV tot de bekerheld met de beslissende elfmeter.

In een eerste helft vol irritaties en opstootjes was het Ajax dat voor vlak rust op voorsprong kwam na een owngoal van Jarrad Branthwaite. De verdediger probeerde een schot van Bergwijn (ex-PSV) te blokkeren, maar kopte het leer zo in eigen doel.

In de tweede helft besloot Ruud van Nistelrooij dat het tijd was Thorgan Hazard in te brengen. De Rode Duivel kwam erop voor landgenoot Johan Bakayoko. Een keuze die de PSV-coach zich niet beklaagde, want een kwartier na zijn invalbeurt schoot Hazard de gelijkmaker tegen de netten na een goeie actie van Xavi Simons.

Er werd daarna niet meer gescoord, waardoor we naar verleningen gingen. Daarin leek de vermoeidheid toe te slaan bij beide ploegen en werden er heel wat verse krachten ingebracht. Bij Ajax mocht de 17-jarige talentvolle Belg Mika Godts invallen, bij PSV kwam gewezen Anderlecht-spits Fabio Silva kapitein Luuk de Jong aflossen.

Ondanks dat extra aanvallende geweld werden de verlengingen een maat voor niets. We kregen strafschoppen. Daarin trapte Thorgan Hazard als eerste voor de Eindhovenaren. De Rode Duivel miste niet en zette de 1-1 op het bord.

Daarna werd er maar liefst vier keer gemist: zowel Ajax als PSV gingen tot twee keer toe in de fout. Geef die bal maar aan mij, dacht Mika Godts. Onze landgenoot faalde niet en schoot Ajax weer op voorsprong. Ploegmaat Alvarez volgde het voorbeeld van Godts niet door laconiek te missen. Fabio Silva klaarde daarna de Eindhovense klus, waarmee de elfde beker uit de clubgeschiedenis een feit was.