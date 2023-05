Invaller Romelu Lukaku pakt de Italiaanse beker met Inter dankzij twee goals van maatje Lautaro Martinez

Romelu Lukaku heeft met Inter de Coppa Italia gewonnen. De Rode Duivel zag vanop de bank hoe zijn team al na drie minuten op achterstand kwam tegen Fiorentina via een goal van Nico Gonzalez, maar hoe zijn maatje Lautaro Martinez de scheve situatie nog voor rust omboog met twee knappe goals: 1-2.

Net daarvoor had Edin Dzeko, Lukaku’s concurrent, helemaal alleen voor de keeper nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker gemist. Lukaku mocht het laatste halfuur invallen voor de Bosniër en liet zich nog opmerken met een harde knal op Fiorentina-doelman Terracciano en een prima actie waarbij hij Robin Gosens de 1-3 leek voor te schotelen, maar de Duitser miste de lage voorzet van onze landgenoot. Ondanks aandringen van Fiorentina bleef het bij die 1-2. Inter mag op 10 juni ook nog de Champions League in de prijzenkast proberen zetten, waar het het in de finale opneemt tegen Manchester City.

Foto: AP

Foto: AFP