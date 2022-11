Met een nederlaag naar Qatar: Rode Duivels gaan onderuit tegen Egypte in enige oefeninterland voor WK

De Rode Duivels hebben hun enige oefeninterland in aanloop naar het WK verloren. In het nationale stadion van Koeweit verloren de Belgen met 2-1 van Egypte. Geen hoopgevende uitslag, al mogen we daar ook niet te zwaar aan tillen.

{ "title": "Man van de match", "type": "aside-inline", "content": [ { "p": "Geen Belg, maar een Egyptenaar. Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht) liet de Belgische verdediging afzien en zorgde voor het tweede doelpunt." } ] }

{ "title": "Sleutelmoment", "type": "aside-inline", "content": [ { "p": "Kevin De Bruyne leed zeldzaam balverlies waardoor de Belgen op achtervolgen aangewezen waren." } ] }

{ "title": "Ook hem gaan we onthouden", "type": "aside-inline", "content": [ { "p": "Scheidsrechter Ali M. Shaban weigerde een strafschop te fluiten voor de Duivels na twee overtredingen in één fase." } ] }



Bondscoach Roberto Martinez bracht één verrassende naam aan de aftrap: Hans Vanaken. De draaischijf van Club Brugge stond samen met Axel Witsel op het middenveld. Naar alle waarschijnlijkheid niet het middenveld waarmee de Duivels volgende week aan het WK zullen beginnen. De basisplaats van Zeno Debast was minder verrassend, al is ook hij nog lang niet zeker van zijn plaats.

De eerste helft van de Duivels was matig. Egypte kwam iets over het halfuur op voorsprong en dat was niet onverdiend. Thibaut Courtois moest al twee keer redding brengen op Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht), de meest bedrijvige Egyptenaar. Uiteindelijk volgde de goal na zeldzaam balverlies van Kevin De Bruyne op een dodelijke positie. Mostafa Mohamed - de spits van Nantes die we nog een hele wedstrijd niet hadden gezien - zat ertussen en plaatste onhoudbaar binnen. We kunnen KDB dit vergeven.

Bij Thibaut Courtois kon er achteraf nog een lachje vanaf. Mo Salah doet vrolijk mee. Foto: BELGA

Twee overtredingen, geen penalty

Voor het tegendoelpunt hadden de Belgen nog geen enkele bal tussen de palen getrapt. Na vier minuten hadden de Duivels wel altijd een strafschop moeten krijgen. Verdediger Ahmed Hegazy beging op hetzelfde moment dat hij Michy Batshuayi aantrapte handspel, maar de Koeweitse scheidsrechter zag zelfs na het bekijken van de beelden geen overtreding. Wij zagen er nochtans twee. Enkele minuten later trapte Batshuayi - al dan niet vanuit buitenspel - van dichtbij op de lat. En vijf minuten voor rust zette Carrasco, de man die bij de Belgen voor de meeste dreiging zorgde, de Egyptische doelman voor het eerst aan het werk.

Eden Hazard kon weinig forceren. Foto: BELGA

Bij het begin van de tweede helft bracht Martinez drie frisse jongens: Loïs Openda, Youri Tielemans en Dries Mertens. Zij kwamen er logischerwijs in voor Batshuayi, Vanaken en De Bruyne. Zeker met die laatste wilde de bondscoach geen risico’s meer nemen: laat KDB maar knallen wanneer het er echt toe doet.

Roberto Martinez zag zijn ploeg verliezen. Foto: BELGA

Voor veel beterschap zorgden de invallers echter niet meteen. Na nog geen minuut in de tweede helft liet Liverpool-ster Mohamed Salah zijn klasse zien door Mahmoud Trezequet door de Belgische verdediging te loodsen. Castagne werd afgetroefd, de beste man op het veld maakte er 0-2 van. Niet veel later kreeg Trezeguet een nieuwe kans en bracht Courtois redding.

En van de Belgen kwam er bitter weinig. Veel balbezit, amper kansen. De poging van afstand van Tielemans kunnen we geen kans noemen. Na 65 minuten ging Eden Hazard eindelijk eens buitenom in de plaats van terug te kappen. Zijn voorzet-schot zorgde voor wat dreiging. Meteen ook de laatste actie van de kapitein, die 70 minuten kreeg in plaats van een uur.

Kevin De Bruyne ging in de fout bij het eerste tegendoelpunt. Foto: BELGA

Aansluitingstreffer Openda

Niet toevallig kwam de Belgische aansluitingstreffer er toch na een goeie actie van Yannick Carrasco op links. De ingevallen Openda maakte een goeie loopactie en duwde van dichtbij binnen. Er bleef nog een klein kwartier over voor een gelijkmaker en Jérémy Doku werd nog voor de leeuwen gegooid, maar grote kansen kregen de Duivels niet meer. Het was zelfs nog even schrikken toen Salah er bijna 1-3 van maakte. Onze doelman is klaar, dat is wél een geruststelling.

Ach, de uitslag van deze oefeninterland is uiteindelijk van weinig belang. Maar het geleverde spel van onze nationale ploeg was wel zorgwekkend. En onze WK-tegenstanders wonnen hun oefenwedstrijd wel.