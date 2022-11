Tienkoppig Antwerp bekert verder na penalty’s tegen SK Beveren, Dieumerci Mbokani van held naar antiheld

Na een slijtageslag van 120 minuten, waarvan 110 met z’n tienen, mag Royal Antwerp FC zich opmaken voor de achtste finales van de Croky Cup. Dieumerci Mbokani eiste een hoofdrol op met twee goals en een gemiste penalty tegen z’n ex-club, maar in de strafschoppenreeks bleef de Great Old koelbloediger. Antwerp blijft zo op twee fronten actief, maar speelt na deze slijtageslag zondag alweer tegen Club Brugge.

Een bekeraffiche tegen een titelkandidaat in de tweede klasse liep vorig seizoen -toen tegen Westerlo- niet goed af voor Antwerp. Bovendien ligt het al uit Europa en op een tweede front uitgeschakeld worden was dus uit den boze. Mark van Bommel liet dan ook een groot deel van zijn vast waarden staan tegen Beveren. De opvallendste basisspelers waren Arthur Vermeeren en Christopher Scott, die voor het eerst vanaf de aftrap hun kans kregen.

Na tien minuten kregen de ambities van de bezoekers echter al een flinke knauw. Janssen maakte een slaande beweging richting Vukotic en scheidsrechter De Cremer was meedogenloos. Rood voor de Nederlandse spits van RAFC, maar aan het spelbeeld veranderde weinig. De Waaslanders lieten het initiatief aan de Sinjoren, die met tien weinig gevaar konden stichten.

Stengs uit het niets

Beveren, dat met flink wat Antwerpse invloeden op het veld en op de bank begon, is de fiere leider in de Challenger Pro League en wou zijn vel duur verkopen. In een volle Freethiel rekende coach Wim De Decker, die de Great Old in 2017 nog naar promotie loodste, op het enthousiasme van het thuispubliek en snelle omschakelmomenten. Snelle tegenprikken met Ismaheel of ex-Reds Coopman en Mbokani waren schaars.

Ondanks de rode kaart mocht het stamummer 1 toch met een voorsprong gaan rusten. Na een knappe draaibeweging en daarna een grote portie geluk slingerde Stengs zich voorbij Bateau, Tshimanga én doelman Reus en kon zomaar scoren.

Foto: BELGA

Dubbel Dieu

De Decker greep in door Ribeiro Costa in de kleedkamer te laten en zijn topschutter, Thierno Barry, in de strijd te werpen. Een gouden wissel, want het was doordat de Fransman een gat in de lucht trapte Mbokani de gelijkmaker kon scoren. Vieren tegen zijn ex-club deed ‘Dieu’, zoals hij beloofd had, niet na zijn lage schuiver op aangeven van Coopman. Een 100% ex-Antwerps doelpunt dus. En ook bij de 2-1 was Barry betrokken.

Een zuur tegendoelpunt voor Antwerp, dat tot dan zeer weinig had weggegeven en goed georganiseerd speelde. Een mentale boost voor SKB, dat de 2-1 zocht en ook vond. Getekend? Mbokani, natuurlijk. De bal viel pardoes voor zijn voeten en zo’n kans moet je hem in de kleine rechthoek niet geven. De assist? Van Barry, zonder dat die het besefte. En Mbokani stond buitenspel, maar een VAR was er niet om de goal af te keuren.

Foto: BELGA

Tshimanga baalt

De Freethiel daverde. Even dan toch. Tshimanga kroop in de rol van antiheld en verschalkte zijn eigen doelman na een deviatie van Frey. Met die knullige actie voegde de ex-Rode Duivel nog verlengingen toe aan de partij, want gevaar kwam er niet meer in de reguliere speeltijd.

In de verlengingen leek het wel of er al uitgekeken werd naar de strafschoppenreeks. Jean Butez en Beau Reus werden amper aan het werk gezet en konden al aan de elfmeters denken.

Beveren begon op de slechts mogelijke manier aan die reeks. Hoggas -met een panenka- en Mbokani misten meteen. Frey, Muja, Barry, Kablan en Nsimba waren wel trefzeker. Balikwisha scoorde de beslissende elfmeter.

Antwerp moet zondag op het veld van Club Brugge alweer aan de bak na deze slijtageslag. Beveren trekt naar Lierse.

SK Beveren: Reus, Ismaheel (106’ Wolff), Wuytens (94’ Kablan), Vukotic, Bateau, Tshimanga (88’ Corryn), Van Damme, Coopman (75’ Everton Luiz), Hoggas, Ribeiro Costa (46’ Barry), Mbokani

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Bataille (84’ Krasniqi), Yusuf, Vermeeren (84’ Nsimba), Gerkens (65’ Frey), Stengs (65’ Muja), Janssen, Scott (39’ Balikwisha)

Doelpunten: 45’ Stengs (Gerkens) 0-1, 66’ Mbokani (Coopman) 1-1, 79’ Mbokani (geen assist) 2-1, 85’ Tshimanga (eigen doelpunt) 2-2

Gele kaarten: 11’ Vukotic, 22’ Ribeiro Costa, 24’ Ismaheel, 43’ Tshimanga, 68’ Bateau, 78’ De Laet, 80’ Van Bommel, 118’ Frey, 120’ Krasniqi

Rode kaarten: 11’ Janssen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer

Strafschoppen: 2-4

Hoggas: 0-0 (gemist)

Frey: 0-1 (gescoord)

Mbokani: 0-1 (gemist)

Muja: 0-2 (gescoord)

Kablan: 1-2 (gescoord)

Nsimba: 1-3 (gescoord)

Barry: 2-3 (gescoord)

Balikwisha: 2-4 (gescoord)