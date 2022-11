KV Kortrijk zet scheve situatie op het veld van RWDM helemaal recht in slotfase, Massimo Bruno matchwinnaar met twee goals

RWDM heeft zich ondanks een voorsprong in de tweede helft niet voor het eerst sinds zijn wedergeboorte kunnen plaatsen voor de achtste finale van de Beker van België. Ivann Botella leek voor een feestavond te gaan zorgen in Molenbeek, maar Massimo Bruno keerde de situatie nog helemaal om door als invaller tweemaal te scoren. Billal Messaoudi, een eerdere invaller, werkte in de slotseconden nog de 1-3 voorbij Théo Defourny.

De thuisploeg begon met het meeste initiatief aan de wedstrijd. Luke Plange wachtte in de achtste minuut iets te lang en schoot uiteindelijk naast. Kort erna zette Kortrijk-huurling Youssef Challouk goed voor van aan de zijlijn, maar er stond niemand klaar om de bal binnen te werken.

Na een kleine twintig minuten nam KV Kortrijk de leiding over de partij over. Satoshi Tanaka dwong een corner af, maar die leverde niets op. Onder andere Kristof D’Haene en Habib Keita vuurden een schot af op het Molenbeekse doel, maar geen enkel ervan waren effectief genoeg. Nog voor het rustsignaal verloor Kortrijk wel Dylan Mbayo: de 21-jarige flankspeler was al eens geblesseerd op de grond blijven liggen en had na zijn schot in de 36e minuut zoveel pijn dat hij zich liet vervangen door Bilal Messaoudi.

De tweede helft begon zoals de eerste: met een RWDM dat de debatten leidde. Dat zetten ze meteen om in concrete doelkansen. In de 51e minuut belandde een schot van Challouk op de deklat, doelman Tom Vandenberghe had bij de daaropvolgende kopbal van Plange een stevige reflex nodig. Een paar minuten later zorgde Ivann Botella evenwel voor de 1-0: de 23-jarige Fransman mikte de bal tussen de benen van Vandenberghe na een assist van Bryan Smeets.

Foto: BELGA

Ommekeer

Zo’n twintig minuten voor tijd gooide Kortrijk-trainer Adnan Čustović er met Dion De Neve en Massimo Bruno twee nieuwe namen op, zijn collega Vincent Euvrard deed kort erna hetzelfde met Mickaël Biron en Zakaria El Ouahdi. De keuze van Čustović rendeerde het meest: een paar minuten na zijn invalbeurt zette Bruno de bordjes weer gelijk op aangeven van D’Haene.

RWDM probeerde meteen weer op voorsprong te komen, maar Biron stuitte op Vandenberghe en de paal. Het was echter Kortrijk dat het volgende doelpunt produceerde: bij een rebound stond Bruno opnieuw op de juiste plaats. Het werd zelfs nog 1-3 via Messaoudi, die in de eerste helft al was ingevallen. Kortrijk heeft door deze bekerkwalificatie iets om zich aan vast te grijpen, RWDM kan zich dan weer volledig focussen op zijn titelstrijd in de Challenger Pro League.

RWDM: Defourny, Le Joncour, Vorogovskiy, Sankhon, Smeets, Plange (70’ Biron), O’Brien, Barreto (78’ Oyama), Challouk, De Sart (84’ Lopes), Botella (70’ El Ouahdi).

KV Kortrijk: Vandenberghe, D’Haene (80’ Sych), Silva, Radovanovic, Mehssatou, Keita, Tanaka, Loncar (67’ Bruno), Henen (67’ De Neve), Mbayo (36’ Messaoudi), Avenatti.

Doelpunten: 55’ Botella (Smeets) 1-0, 71’ Bruno (D’Haene) 1-1, 82’ Bruno 1-2, 90+3’ Messaoudi 1-3

Gele kaarten: 30’ D’Haene (overtreding), 43’ Plange (overtreding), 71’ Le Joncour (protest), 75’ Tanaka (overtreding), 78’ De Sart (overtreding), 79’ Sankhon (overtreding), 88‘ Silva (overtreding), 90’ Vandenberghe (tijdrekken)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Arthur Denil