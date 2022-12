Antwerp rekent na de pauze helemaal af met tienkoppig Standard en plaatst zich vlot voor de kwartfinales van de Croky Cup

Met de vingers in de neus. Antwerp danste in een regie van unusual suspects Stengs en Vermeeren naar de kwartfinale. Standard stond erbij en keer ernaar.

Zo gaat dat als je verschrikkelijk goed kunt voetballen: dan kun je eigenlijk elke positie aan. Bij gebrek aan beschikbare middenvelders – Nainggolan verbannen, Yusuf, Gerkens en Haroun out – posteerde Mark van Bommel Calvin Stengs naast de jonge Arthur Vermeeren. Stengs is een flankaanvaller. Of misschien beter: was een flankaanvaller? Want Stengs – voor de WK-break af en toe sterk, vaker matig - deed het verdikke góed op in een voor hem ongewone rol.

Zo was de Nederlander de assistgever van de 1-0 van Jelle Bataille, net voorbij het kwartier. Dat was geen geniale pass, maar het was wel een balletje op maat. Het meeste werk deed evenwel Bataille: oprukken, naar binnen kappen, scoren. Knap doelpunt.

Foto: BELGA

We dachten op voorhand dat Nainggolan het thema van de wedstrijd had kunnen worden, en dat zonder ook maar één seconde te spelen, maar dat was buiten een indrukwekkend Antwerp gerekend. En dat dus met een ongebruikelijk elftal. Antwerp greep Standard na een studieronde bij de keel en domineerde, mét kansen. Muja besloot naast, Frey over, Valencia op de vuisten van Standard-goalie Bodart. Antwerp had de complete controle.

Dat was ook te danken aan een student uit het zesde middelbaar, studierichting Topsport-Wetenschappen. Arthur – ‘Tuurke’ – Vermeeren was cruciaal in de opbouw en in de recuperatie. ’t Is dat je zíet dat hij zo jong is, of je zou het niet merken.

Standard kon voor de pauze werkelijk niks klaarmaken. Mark van Bommel moet zich toch afgevraagd hebben of het in de competitie tegen deze tegenstander was dat RAFC na tien minuten drie goals in het krijt stond…

Antwerp maakt het af na de pauze

Na de pauze stoomde Antwerp, spelend naar de sfeervolle en goed gevulde spionkop, gewoon door. Stengs – weer hij – stuurde Frey in het straatje, de spits trof de paal. Een paar minuten later was het wel raak. Muja wilde zelf de verste hoek zoeken, maar zijn schot ging via Frey binnen (2-0). Muja kreeg zichzelf toch nog op het scorebord (3-0), terwijl Dussenne namens Standard een tweede gele kaart pakte. Voor zover dat nog niet duidelijk was: wedstrijd gespeeld.

In het slotkwartier kon Stengs zijn prima avond nog bekronen met de 4-0. Zijn poging week af op een Luiks been, Bodart geklopt. Aan de zijlijn had Van Bommel – petje op het hoofd - een brede glimlach. Dancing in the rain.

Meer dan terecht. Antwerp en Van Bommel kunnen niet genoeg lof krijgen voor de manier waarop het de kwartfinales bereikte. De prestatie was af. De organisatie stond er – Standard kon nooit dreigen -, offensief waren er vlotte combinaties en efficiëntie.

In aanloop naar het wereldkampioenschap waren er twijfels gerezen over de Great Old. Het spelniveau scheen beter te zijn dan in het seizoensbegin – wij hebben die stelling altijd een beetje overdreven gevonden -, maar de puntenoogst volgde niet, daarbij niet geholpen door een erg zwaar programma (Standard, Genk, Charleroi, Anderlecht en Club Brugge). Dat Antwerp gisteren meteen de puntjes op de i kon zetten, zal deugd gedaan hebben.

Foto: BELGA

Kan Antwerp dit dinsdag bevestigen in de competitie in het Westelse Kuipje, dan wordt het een erg aangenaam eindejaar. Zou voorzitter Paul Gheysens al een cadeautje voor onder de kerstboom gevonden hebben? Want laat ons ons vooral niet miskijken op deze prestatie (zonder te minimaliseren): met deze elf jongens kun je niet van Antwerp eisen dat het wekelijks top is. Ook als de geblesseerden terug zijn, is versterking in de breedte meer dan welkom.

Langs de andere kant: waren er nu nog drie duurdere spelers beschikbaar geweest, dan was Vermeeren mogelijk (nog) niet aan de oppervlakte gekomen. En laat ons wel wezen: dat was spijtig geweest. Wat heeft die jongen talent, zeg…

Foto: BELGA

Antwerp: Butez (6) - De Laet (6,5), Alderweireld (6,5), Pacho (6,5), Bataille (7,5) - Vermeeren (7), Ekkelenkamp (6), Stengs (7,5) - Valencia (6), Frey (8), Scott (/).

Standard: Bodart (6) - Dussenne (4), Bokadi (4), Laifis (6) - Fossey (5), Balikwisha (6), Cimirot (4), Canak (5), Barrett (5) - Dragus (4), Donnum (5).

Wissels: 10’ Scott door Muja (8), 46’ Valencia door Nsimba (6), 62’ Dragus door Ohio (6), 62’ Canak door Perica (5), 62’ Fossey door Melegoni (6), 62’ Donnum door Alzate (5), 74’ Ekkelenkamp door Fischer (6), 74’ De Laet door Avila (6), 80’ Pacho door Almeida (/), 87’ Bokadi door Noubi (/).

Doelpunten: 17’ 1-0 Bataille (Stengs), 55’ 2-0 Frey (Muja), 59’ 3-0 Muja, 79’ 4-0 Stengs (Nsimba).

Gele kaarten: 23’ Dussenne, 41’ Dragus.

Rode kaarten: 66’ Dussenne (2x geel).

Scheidsrechter: Jan Boterberg (7).

Toeschouwers: 13.086.