Storck mist debuut bij KV Kortrijk niet en wint meteen bekerduel op veld van OH Leuven

Bernd Storck heeft zijn debuut als coach van KV Kortrijk niet gemist. Zijn hoofdtaak is natuurlijk het behoud verwezenlijken in de competitie, maar een plaatsje in de kwartfinales van de Croky Cup doet toch ook deugd. OH Leuven, dat in de competitie meer dan dubbel zoveel punten telt, ging enigszins verrassend met 1-3 voor de bijl.

Moed tanken. Dat was het doel van Bernd Storck, de nieuwe trainer van KV Kortrijk, tegen OH Leuven. Maandag begint hij, uitgerekend tegen Racing Genk, aan een aartsmoeilijke opdracht: het behoud verzekeren en dus nog minstens twee plaatsen opschuiven.

De start was leuk, met twee gretige teams. Na iets meer dan tien minuten ging Kortrijk-doelman Vandenberghe onder de bal door, maar Gonzalez kon niet profiteren. Daarna volgde een nieuwe mogelijkheid voor de Leuvenaars met een vlam van Tamari in het zijnet. Met de rust in zicht kwam OHL opnieuw opzetten. Eerst mikte Patris ver over – daar zat meer in – nadien besloot Tamari een tweede Leuvense topkans in enkele minuten naast. Wie te veel mogelijkheden de nek omwringt, roept onheil over zich af, zou maar weer eens blijken.

Terugkeer Schrijvers

Kortrijk kwam scherp uit de kleedkamer en OHL-doelman Cojocaru moest met een knappe parade komen om Selemani van de openingstreffer te houden. Even later was het wél prijs. Selemani, die verhuisde van de flank naar centraal op het middenveld, bediende knap Bruno met een opwippertje. Die laatste werkte onhoudbaar de 0-1 tegen de netten.

Middenin de tweede helft was er goed nieuws bij OH Leuven. Geen doelpunt, maar de terugkeer van Siebe Schrijvers na een revalidatie van meer dan acht maanden met een achillespeesblessure. Hij kreeg een klein halfuurtje. Daarna volgde al gauw een nieuwe domper, want Mendyl kreeg rood voor een zware charge op Messaoudi en de thuisploeg moest met tien verder. Kortrijk buitte de man-meer-situatie uit en de ingevallen Keita werkte de 0-2 via de lat in doel.

In het slot tikte Avenatti zonder weerwerk de 0-3 in het mandje. En of Storck en de zijnen moed tankten. In de blessuretijd prikte goaltjesdief Gonzalez wel nog de Leuvense eerredder binnen, maar dat veranderde niets meer. Voor OHL, dat nog zo hoopte op een sprankelend bekeravontuur, werd het een pijnlijke aftocht in de laatste thuiswedstrijd van 2022.

OH Leuven: Cojocaru, Pletinckx, Ricca, Patris, De Norre (80’ Holzhauser), Keita (64’ Schrijvers), Tamari, Mendyl, Maertens, Vlietinck (64’ Thorsteinsson), Gonzalez

KV Kortrijk: Vandenberghe, Mehssatou, Silva, Watanabe, Dessoleil (86’ Sych), Bruno (86’ Mbayo), Loncar, Messaoudi (86’ Gueye), Selemani (89’ Hakim), Kadri (64’ Keita), Avenatti

Doelpunten: 54’ Bruno (Selemani) 0-1, 81’ Keita (Selemani) 0-2, 86’ Avenatti (Selemani) 0-3, 90’ Gonzalez (Thorsteinsson) 1-3

Gele kaarten: 50’ Patris (trekfout), 53’ Dessoleil (overtreding), 61’ Loncar (overtreding), 68’ Bruno (overtreding), 71’ Schrijvers (protest), 71’ Avenatti (protest), 79’ Thorsteinsson (overtreding)

Rode kaarten: 71’ Mendyl (overtreding)

Scheidsrechter: Jasper Vergoote