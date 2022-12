Verdienstelijk Oostende moet zich in slotfase gewonnen geven tegen Union, waar Adingra de bekerheld is

KV Oostende mag een bekersprookje vergeten na een 2-1 nederlaag op het veld van Union. De Kustboys speelden een verdienstelijke wedstrijd maar gingen uiteindelijk in de slotfase de boot in. Boniface en Adingra scoorden voor de thuisploeg, tussendoor scoorde ook Ndicka namens Oostende.

Van gezellig voor de televisie naar het WK kijken naar twee uur in de gietende regen staan in ’t Dudenpark voor een wedstrijd in de Croky Cup: het was een wereld van verschil voor de 3072 supporters die dinsdagavond naar het Joseph Marienstadion afzakten voor de bekermatch tussen Union en KV Oostende.

De aanwezige fans kregen alleszins een open begin te zien, en het was zowaar KV Oostende dat de eerste kans liet noteren: Ambrose draaide zich goed weg bij Burgess en haalde uit, maar Moris ging goed plat. De Kustboys werden enkele maanden geleden in eigen huis nog met 1-6 vernederd door Union, maar hun begin tegen Union was alvast veelbelovend.

Union liet zich echter niet doen, en de thuisploeg toonde zich dodelijk efficiënt: na tien minuten zwiepte Teuma de bal voor doel, Boniface werkte prima af: 1-0. Een koude douche voor de bezoekers, die meteen ontsnapten aan een dubbele achterstand: Boniface verscheen opnieuw voor doelman Philips, maar de Nigeriaan trof de paal. Een zure misser voor de Brusselaars, want vijf minuten later hing Ndicka de bordjes in evenwicht: via de paal zorgde hij voor de gelijkmaker na een prima voorzet van Sakamoto.

Bekermatch

Het was een echte cupwedstrijd in het Joseph Marienstadion, met prikjes langs beide kanten. De thuisploeg was het gevaarlijkst, maar enkel Kandouss kon in de eerste helft nog echt dreigen: zijn kopbal ging naast. Aan de overkant kon Sakamoto uithalen, zijn afstandsschot ging voorlangs. 1-1 aan de rust.

Ook in de tweede helft ging het aanvankelijk goed op en neer: Kandouss kreeg snel na de rust een uitgelezen kans op de 2-1, maar opnieuw kon de Franse Marokkaan zijn kopbal niet kadreren. Ook Oostende liet zich zien in de openingsfase: Mebuda verscheen voor Moris, maar de Luxemburgse international had een prima reflex in huis.

Nee, het was niet zo dat Oostende werd weggespeeld door Union. De thuisploeg had wel het balbezit, maar De Kustboys stonden goed georganiseerd en presenteerden zich niet als een degradatiekandidaat. Op de counter kreeg Oostende vaak zelfs zeeën van ruimte, maar nooit werd de ruimte goed benut: verder dan enkele zwakke schotjes op Moris kwam het niet. Ook Union had het moeilijk om echte kansen te creëren: op een gekraakt schot van Teuma na speelde het lang niets klaar. In het slotkwartier begon de thuisploeg wat meer aan te dringen: Teuma pakte uit met een prima voorzet, maar de ingevallen Nilsson kon net niet bij de bal. Een kleine tien minuten voor tijd was het dan toch prijs: Adingra kreeg te veel ruimte en plaatste het leer netjes in de verste hoek: 2-1. Oostende probeerde nadien nog wel verlengingen uit de brand te slepen, maar concreet doelgevaar kwam er niet meer. Union bekert verder, Oostende strandt in de achtste finale.