Antwerp kraakt de code van Genk en staat met klinkende zege in halve finale Croky Cup

Wie had dit gedacht? Antwerp legde het onklopbaar gewaande Racing Genk vlot over de knie in de kwartfinale van de Croky Cup: 0-3 en een plek in de halve finales! Twee topmatchen, twee zeges: 2023 kon niet beter beginnen voor Mark van Bommel. “We spelen ze van het kastje naar de muur”, zong het uitvak.

Tijdens het seizoensbegin waren ze er niet weg te slaan, maar nu is alweer een tijdje geleden dat er nog eens Nederlandse journalisten op de Bosuil geweest zijn. Nochtans zijn de Nederlanders bij Antwerp een succesverhaal aan het schrijven…

Neem nu de 0-1 gisteravond, na amper een handvol minuten. Een countergoal. Of zoals trainers dat liever zeggen: een doelpunt vanuit de omschakeling. Stengs dreef de bal vooruit, Ekkelenkamp trok het gat met een uitstekende loopactie op rechts, waardoor Janssen bediend kon worden. De spits twijfelde niet: zijn pegel ging in de bovenhoek. We weten wel dat we aanvankelijk sceptisch waren over Janssen, maar inmiddels heeft hij bewezen bij de beste negens van de competitie te horen. Op Antwerp steekt hij er diep voorin in elk geval bovenuit: Frey is meteen een pak minder.

Racing Genk was slordiger dan gewoonlijk, daarbij niet geholpen door het goede blok van Antwerp, en kwam dan ook moeilijk tot kansen. Niet toevallig op hoekschop was er de beste mogelijkheid: Butez moest uitpakken met een mooie parade om Cuesta van de gelijkmaker te houden.

Op slag van rust nam Antwerp een stevige optie op de halve finale. Na een corner kon Alderweireld voorzetten, in de zestien zette Ritchie De Laet – tegen AA Gent in de competitie afwezig door een schorsing – er zijn wreef tegen, Vandevoordt was geklopt: 2-0.

Liefde voor De Laet

Het hoefde niet te verbazen dat De Laet ging vieren bij de Antwerpse achterban – de supporters zorgden voor een leuke sfeer, ze zongen voortdurend. De fans hebben De Laet nooit laten vallen – hij is één van hen -, hoewel de Antwerpenaar het dit seizoen niet altijd makkelijk gehad heeft. Op zijn 34ste wordt hij stilaan een dagje ouder en puur voetballend voldoet hij misschien niet ten volle aan de nieuwe, hogere standaarden bij RAFC. Het neemt niet weg dat De Laet nog van waarde kan zijn: hij heeft waanzinnig veel grinta en clubliefde.

De dubbele voorsprong van Antwerp was knap. We zijn niet noodzakelijk de allergrootste liefhebbers van de lawine aan statistieken in het moderne voetbal, maar bij deze toch een cijfer: de laatste nederlaag van Genk in eigen huis dateert van 15 mei, toen tegen AA Gent (0-2). Om even te illustreren hoe lang dat al geleden is: de Genkse coach was toen nog Bernd Storck, inmiddels bij KV Kortrijk aan de slag. In de ploeg stonden jongens als Bongonda, Ito en Thorstvedt. Ook zij hebben de deur van de Cegeka Arena al even achter zich dichtgetrokken.

Balikwisha met steekballetje

Maar bon, er moest nog een helft gevoetbald worden en in bekervoetbal kan zogezegd altijd alles, dus het was niet zo dat Antwerp zich al rijk moest rekenen. Het sierde de mannen van Mark van Bommel wel dat zij niet louter aan verdedigen dachten. Antwerp werd daarvoor beloond: Ekkelenkamp bediende Balikwisha met een prachtig steekballetje over de verdediging. De afwerking van de linksbuiten, die wat ons betreft nog vaker diep zou mogen gaan, was evenzeer prima: hij legde beheerst binnen (0-3). Match gespeeld na nog geen vijftig minuten, Arteaga trof nog de lat.

Het bezoekersvak vatte de avond als volgt samen: “We spelen ze van het kastje naar de muur.” Genk had ook wel zijn momenten, maar het is waar dat Antwerp nooit in de problemen kwam.

Antwerp staat op twee wedstrijden van een nieuwe finale in de Croky Cup. In 2020 stond het eveneens op de Heizel, toen klopte de Great Old Club Brugge, maar die triomf vond plaats in volle coronaperiode. Er was geen groots feest met de supporters, terwijl die mensen daar zo naar smachten.

Mocht Antwerp effectief die eindstrijd in het Koning Boudewijnstadion bereiken, dan durven we er gif op innemen dat de perstribune vol Nederlanders zit. Niet meer dan terecht overigens: de oranje Reds doen het echt wel goed…