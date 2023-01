Zulte Waregem kegelt tien Kanaries uit de Croky Cup: vroege uitsluiting Schmidt nekt bezoekers, Vormer opent zijn rekening

Felle regen en wind, bizarre wedstrijdfases en twee ploegen die niet bepaald schitterden maar wel voluit gingen voor een plek in de halve finales van de Beker van België. De 3.000 fans aan de Gaverbeek beleefden een onvergetelijk bekeravondje. Fadera opende kort voor rust de score en halfweg de tweede helft besliste Vormer de partij vanop de stip: 2-0. Zulte Waregem mag blijven dromen van een derde bekerzege.

Kort na kerst bleek STVV nog duidelijk te sterk voor een onmachtig Essevee. Ondertussen arriveerden Vormer en Brüls in de Elindus Arena en heerst er opnieuw een voorzichtige vorm van optimisme bij Zulte Waregem. Voor dit bekertreffen kon coach Leye wel geen beroep doen op Brüls die niet speelgerechtigd was voor het duel tegen zijn ex-club.

De partij was nauwelijks 44 seconden ver toen Ramirez na een misverstand in de bezoekende defensie plots oog in oog verscheen met Schmidt. De Japanner liet zijn voetje hangen en kreeg prompt een rode kaart van ref Boucaut. Jonkie Dumont werd geslachtoffer ten voordele van invallersdoelman Coppens, zijn basisdebuut duurde exact één minuut. Het tactisch plan van de twee coaches kon meteen de prullenmand in.

De thuisspelers roken bloed en trokken verwoed in de aanval. Nog voor het openingskwartier voorbij was, sloeg de vlam in de pan. Vormer legde aan en de bal leek een Truiense hand te raken. Boucaut wees resoluut naar de stip en die beslissing werd ook door VAR Laforge bevestigd. Gano aan zet maar Coppens stopte zijn strafschop. Bruno ontsnapte dan toch eens en dwong Bossut tot een prima redding. Even later was het toch raak: Gano bediende Fadera en die nam Coppens tegenvoets te grazen (1-0).

Vormer klaart de klus vanop de stip

Toegevoegde tijd voor rust: twaalf minuten, alstublieft. Tijdens de pauze bleef het ontzettend fel regenen en ook de wind stak nog een tandje bij. De grasmat van de Elindus Arena leek steeds meer geschikt voor een avondje waterballet. Het spelniveau werd er in de tweede helft dan ook niet meteen beter op. Zulte Waregem probeerde de bal te monopoliseren maar kansen bij elkaar voetballen, bleek ook na rust bijzonder moeilijk.

De Kanaries probeerden heus wel de bakens te verzetten maar met een mannetje minder was dat natuurlijk geen makkie. Fadera glipte dan toch eens door de Truiense buitenspelval. Coppens kwam uit maar was net te laat. Strafschop! Deze keer eiste Vormer de bal op en dan weet je het wel. Een droge knal in de linkerbenedenhoek en de kwalificatie voor de halve finale leek nu echt wel een feit. Het was ook meteen het laatste wapenfeit van Vormer.

Beide coaches wisselden nog verwoed en de ingevallen Offor kreeg meteen nog een opgelegde kans maar Coppens stond pal. Ook de spelers van STVV staken nog eens hun neus aan het venster maar doelpunten vielen er niet meer. Tweede zege op rij voor Zulte Waregem dat komend weekend op bezoek moet bij koploper Genk. Vrijdag weten ze al wie ze treffen in de halve finales. Voor Sint-Truiden is het nu vooral zaak om zo snel mogelijk mathematische zekerheid te verwerven over het behoud.

Opstelling Zulte Waregem: Bossut; Thiam (77’ Sörmo), Derijck, Lopez; Ciranni, Vormer (68’ Rommens), Sissako, Miroshi; Ramirez (86’ Demuynck), Gano (77’ Offor) en Fadera (68’ Ndour)

Opstelling Sint-Truiden: Schmidt; Janssens (66’ Bauer), Leistner (77’ Teixeira), Al-Dakhil; Hashioka, Boya, Dumont (6’ Coppens), Bocat; Hayashi, Okazaki (66’ Smets); Bruno (66’ Koita)

Doelpunten: 41’ Fadera 1-0, 63’ Vormer (pen) 2-0

Gele kaarten: Hayashi en Boya

Rode kaarten: Schmidt

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut