KV Mechelen is eerste halve finalist in Croky Cup na late winning goal tegen KV Kortrijk

KV Mechelen heeft zich in een kletsnat Guldensporenstadion geplaatst voor de halve finale van de Beker van België. Sandy Walsh scoorde in de allerlaatste minuut het enige doelpunt van de partij. Een geweldige sportieve opsteker na het ook al goede extra-sportieve nieuws over de kapitaalsverhoging van eerder op de avond.

In de laatste twee weken van januari speelt KV Kortrijk tegen Seraing, KV Mechelen en Oostende drie levensbelangrijke duels in de strijd om de degradatie. Maar Bernd Storck, die zijn eerste twee duels als hoofdcoach van de Kerels had gewonnen, stuurde tegen KV Mechelen toch gewoon zijn type-elftal de wei in. Steven Defour had door omstandigheden ook geen zin in rotatie. Hij koos in Kortrijk dan ook voor dezelfde elf spelers die vorig weekend redelijk kansloos onderuit gingen in Waregem. Positief was wel dat Gustav Engvall voor het eerst sinds augustus opnieuw in de wedstrijdkern zat. Verder was de bank andermaal piepjong, met de net 17 jaar geworden Frederic Soelle Soelle als exponent.

In een gezapig wedstrijdbegin zorgde David Bates ongewild voor de eerste opschudding. Na miscommunicatie met doelman Thoelen duwde hij het leer maar net naast zijn eigen doel. De Schotse verdediger kende een moeilijke eerste helft. Hij kwam goed weg toen scheidsrechter Jasper Vergoote balvoordeel gaf na een trekfout op Selemani op de rand van de zestien. Thoelen moest zich nog eens onderscheiden op een poging van Bruno en Avenatti kopte een wenkende kans naast. Maar in het slot van de eerste helft waren de beste kansen toch voor de bezoekers. Malede kon net niet bij een lage voorzet van Nikola Storm. Een handvol minuten later creëerde Malinwa zelfs een driedubbele reuzekans. Van Hoorenbeeck knalde van dichtbij op doelman Vandenberghe, Watanebe haalde de rebound van Bates van de lijn. In de nabeurt krulde Malede de bal nipt naast. Halfweg stond het nog 0-0.

Foto: BELGA

Matchwinnaar Walsh

Meteen na de pauze kreeg KV Kortrijk een prima mogelijkheid via Bruno. Thoelen duwde zijn poging in de voeten van Sych, maar die knalde de rebound van buiten de zestien hoog over. Ook Mechelen versierde meteen een prima kans. Na een mooie collectieve aanval trapte Da Cruz een uitstekende voorzet van Walsh ongelukkig naast. Iets voorbij het uur vloog een spectaculaire omhaalpoging van Bruno een meter naast het doel van Thoelen. Vandenberghe had aan de overkant geen moeite met een plaatsbal van Schoofs. Storck had intussen nieuwkomers Wasinksi en Regali voor de leeuwen gegooid. Bij Mechelen was Van Hecke de hard werkende Malede komen vervangen. In een kletsnatte en kansarme tweede helft leken beide ploegen vrede te nemen met verlengingen.

Maar zeven seconden voor het verstrijken van de 90 minuten gebeurde het dan toch nog. Na knap voorbereiden werk van Da Cruz en Hairemans knalde rechtsachter Sandy Walsh na een ultieme inspanning KV Mechelen naar de halve finale. KV Kortrijk sneuvelde voor de zesde keer in tien jaar in de kwartfinale. “Eén ding is zeker, wij winnen de Beker”, klonk het in het bezoekersvak. KV Mechelen gaat voor de elfde keer in de clubgeschiedenis naar de halve finale. Een geweldige sportieve opsteker na het ook al goede extra-sportieve nieuws over de kapitaalsverhoging van eerder op de avond.

Foto: BELGA

Foto: BELGA