Owngoal beslist over teleurstellende Clásico: Barcelona zet eerste stap richting finale Copa del Rey na zuinige zege tegen Real Madrid

FC Barcelona heeft de eerste van drie (!) Clásico’s op een dikke maand tijd naar zijn hand gezet. In de halve finale van de Copa del Rey won Barça de heenwedstrijd met 0-1 op het veld van Real Madrid. Op 5 april is de terugwedstrijd, terwijl de Spaanse rivalen elkaar tussendoor (op 19 maart) nog eens treffen in de competitie.

Hopelijk worden de volgende Clásico’s iets boeiender, want deze was niet fantastisch. Na 12 minuten scoorde Karim Benzema wel al met een knappe volley, maar de openingsgoal van de Fransman werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Daarna had Real overwicht zonder echt gevaarlijk te zijn en dat frustreerde de Madrilenen.

Het werd potiger, Frenkie de Jong en Vinicius Junior gingen zelfs een potje worstelen. De Nederlandse middenvelder van Barça greep Vinicius opzichtig vast, de Braziliaan reageerde met wat leek op een ippon en kreeg daarvoor geel.

Vlak na dat incident stak Barça voor het eerst zijn neus aan het venster. En het was meteen bingo. Kessié glipte door de buitenspelval en miste eerst nog oog in oog met Thibaut Courtois - die pakte uit met een knappe voetreflex -, maar via Militao en Nacho flipperde de bal in doel en plots stond het 0-1.

Een voorsprong die Barça daarna meer dan een uur lang met hand en tand verdedigde. Real domineerde wel, maar tot écht uitgespeelde kansen kwam De Koninklijke amper. De eerste grote kans na de openingsgoal was zelfs opnieuw voor Barça. De Catalanen kampeerden de hele tijd op de eigen speelhelft, maar plots was daar weer die ene uitbraak. Opnieuw was het Kessié die een knappe tegenaanval leek af te ronden, maar zijn ploegmaat Ansu Fati hielp Courtois een handje en hield de bal zonder zijn weet uit het doel.

Hazard tien Clásico’s op rij zonder minuten

En nee, hoor. Om tot aan kansen te komen rekende Real-coach Carlo Ancelotti opnieuw niet op Eden Hazard. De voormalige Rode Duivel heeft nu tien Clásico’s op rij geen minuut gespeeld. De eerste vier wegens blessureleed, de laatste zes omwille van sportieve keuzes van de coach.

Ancelotti gooide de 18-jarige Álvaro Rodríguez nog in de strijd, maar ook de man die in Spanje al vergeleken wordt met de legendarische aanvaller Raúl kon niets meer forceren. Het enige wapenfeit van Real was nog een afstandsschot van de ingevallen Rodrygo in minuut 90, dat een half metertje naast de kooi van Ter Stegen zoefde.