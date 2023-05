Met de groeten van Rodrygo: Real Madrid klopt Osasuna in zinderende finale en wint voor het eerst in negen jaar nog eens de Copa del Rey

Real Madrid heeft voor de 20ste keer in haar geschiedenis de Spaanse beker gewonnen. In de finale van de Copa del Rey was de Koninklijke te sterk voor Osasuna: het werd 2-1. Thibaut Courtois stond zoals vanouds tussen de palen, Eden Hazard kwam - ook niet verwonderlijk - niet van de bank. Het is voor Real al de derde prijs dit seizoen, eerder won het al de Europese Supercup en het WK voor clubs.

Real nam een knalstart met dank aan Rodrygo. Na een schitterende actie en dito assist van Vinicius schoot de Braziliaanse winger de Koninklijke op voorsprong. Er waren dan nog geen twee minuten gespeeld.

Halfweg de eerste helft kreeg Osasuna dé kans op de gelijkmaker, maar oog in oog met Thibaut Courtois miste Ezzalzouli onbegrijpelijk. Real kon zo met een 1-0-voorsprong richting kleedkamer trekken, al kwamen daar wel de nodige opstootjes bij kijken.

RODRYGO GIVES REAL MADRID THE LEAD JUST TWO MINUTES INTO THE COPA DEL REY FINAL ??



What an assist from Vini! ?? pic.twitter.com/JzmOswk4CQ — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

Opnieuw Rodrygo

Iets voor het uur was alles dan toch weer te herdoen. Een voorzet van Abde week af op Carvajal, waardoor het leer voor de rechter van Torro belandde. De middenvelder (nota bene ex-Real) aarzelde niet en verschalkte Courtois met een knal in de linkerbenedenhoek.

FORMER REAL MADRID PLAYER LUCAS TORRO EQUALIZES FOR OSASUNA!



What a time to get your first goal of the season ?? pic.twitter.com/I5Bh7JkNHX — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

Maar halfweg de tweede helft toonde de Koninklijke waarom het vooraf torenhoog favoriet was. Eerst was er weer Vinicius met een goeie actie in de zestien, een schot van Valverde ging er daarna niet in, maar Rodrygo was wel goed gevolgd en duwde de 2-1 binnen.

De 21-jarige Braziliaan is zo de eerste speler sinds Lionel Messi die twee keer weet te scoren in de finale van de Copa del Rey. Rodrygo werd uiteindelijk ook de matchwinnaar, want gescoord werd er daarna niet meer. Een tijdrekkende Courtois nam in de blessuretijd met de glimlach nog een gele kaart in ontvangst wegens tijdrekken.

RODRYGO BRACE TO GIVE REAL MADRID THE LEAD IN THE COPA DEL REY FINAL ??



Another incredible dribble from Vini ?? pic.twitter.com/cyxfymcB4U — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

Het is de 20ste bekerwinst voor Real Madrid. Het beleeft zo een ideale voorbereiding op de kraker tegen Manchester City in de halve finale van de Champions League nu dinsdag.

Het was voor Thibaut Courtois en Eden Hazard overigens de enige trofee die ze nog niet konden winnen met Real. Courtois won de Spaanse beker al wel in 2013 met stadsrivaal Atletico.