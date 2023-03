Rode Duivels beginnen nieuw tijdperk onder bondscoach Tedesco met zege, dankzij Dodi-lijke Lukebakio en Romelu Lukaku

Omdat het voor u, ons en zelfs de Rode Duivels één grote ontdekkingstocht is: vijf vaststellingen vanuit Zweden. De eerste indruk daarbij is alleen maar positief: de nieuwe wind is (voorlopig) een aangename bries.

Systeem met vier achterin biedt stabiliteit

Het was het gespreksonderwerp op voorhand – zelfs toen de namen van de opstelling er waren, was het voor sommigen nog gissen of de Rode Duivels nu met drie of vier achterin zouden spelen. Maar Domenico Tedesco opteerde dus voor een viermansdefensie. Hoewel het onder Roberto Martinez steevast met drie was, was de formatie voor onze verdedigers herkenbaar: bij hun clubs spelen ze ook zo. En dat ze die aanpak beheersen én erop getraind was, was er duidelijk aan te zien. België stond simpelweg góed.

Voor de pauze kregen de Zweden maar één serieuze mogelijkheid via open spel – Wout Faes moest in extremis redding brengen. Na de rust waren er iets meer momenten waarop de Zweden de neus aan het venster kwamen steken, maar het zou niet correct zijn om te stellen dat de organisatie van de Rode Duivels op zo een moment weg was. De achterhoede met vier bracht de Belgen de nodige stabiliteit, het is een goede basis om op voort te gaan.

Foto: BELGA

Met deze Onana mag Witsel het écht wel vergeten

Met Amadou Onana stond er tot de inbreng van Orel Mangala maar één controleur op het middenveld, maar eigenlijk telt hij voor twee. De Everton-speler trok de goede lijn van het WK door en was alomtegenwoordig. Hij is sterk in de duels, (meestal) zuiver in de passing en denkt vooruit. Daarnaast heeft hij ook nog eens het volume en de snelheid om de grote ruimtes te belopen. Het lijdt dan ook geen twijfel dat er geen toekomst meer is voor Axel Witsel bij de Rode Duivels. Déze Onana kan hij niet bedreigen.

Foto: AP

‘Nieuwe’ namen scoren punten

Het blijft in België een beetje onder de radar, maar Dodi Lukebakio is bij Hertha BSC in de Bundesliga aan een fantastisch seizoen bezig. Hij telt er tien goals in vierentwintig competitiewedstrijden – dan ben je geen pannenkoek. Maar toch was er de nodige verbazing dat hij een basisplek kreeg van Tedesco. De volgende keer zal dat niet meer het geval zijn: Lukebakio was een gesel voor de Zweden en koppelde er ook nog eens efficiëntie aan vast: twee assists. De eerste kwam er via een gemeten voorzet, de tweede na een goede dribbel. Dodilijk.

Faes had gezegd op meer kansen te hopen dan onder Martinez. Hij kreeg die en ontgoochelde allerminst: hij was op geen foutje te betrappen. Theate speelde op de voor hem ongewone positie linksachter, maar was ook sterk. Zelfs offensief bood hij een meerwaarde. Debutant Johan Bakayoko bood Lukaku de 0-3 op een schoteltje aan na een mooie actie.

Foto: via REUTERS

Lukaku blijft Lukaku: een doelpuntenmachine

Hier kunnen we kort zijn: Romelu Lukaku is een fenomeen in het shirt van de nationale ploeg. Gaat u even zitten: in 105 caps zit hij nu aan 71 doelpunten – jawadde. Iets voorbij het halfuur knikte hij de 0-1 binnen, bij zijn tweede en zijn derde van de avond stond hij op de goede plek. Lukaku was overigens niet alleen belangrijk met zijn goals, maar andermaal was te zien hoe hij zich opwerpt als een leider. Tedesco gebruikte Lukaku vaak om aanwijzingen door te spelen, richting de jongeren was de spits een grote broer. Die WK-ontgoocheling heeft Lukaku dus goed verteerd.

Foto: EPA-EFE

Tedesco leeft vurig mee

De outfit was klassevol – Tedesco zou er zo mee naar een gala-avond kunnen -, maar dat belette hem niet om zichzelf in het zweet te werken. De bondscoach stond voortdurend te bewegen langs de zijlijn en haalde – met enige zin voor overdrijving – vlot zijn 10.000 stappen. Ook was hij erg actief aan het coachen. Wanneer moet er druk gezet worden? Wanneer mogen de Duivels temporiseren? Het zijn zaken die de vurige Tedesco aangaf met simpele handbewegingen. Hij riep ook af en toe een speler bij zich om die individueel even bij te sturen.

Vanop de perstribune viel op hoe Tedesco niet als een autoritaire baas lijkt te functioneren. Hij ging voor elke wissel in overleg met zijn stafleden. Over die vervangingen gesproken: Tedesco had veel aandacht voor de jongens die naar de kant gehaald werden of mochten invallen.

Na het laatste fluitsignaal balde Tedesco triomfantelijk de vuisten. Mocht ook wel: hij heeft het er prima vanaf gebracht bij zijn vuurdoop. En dat tegen wellicht de sterkste tegenstander van onze poule…