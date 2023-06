Rode Duivels blijven steken op gelijkspel tegen Oostenrijk, na onterechte corner en bal op de lat in absolute slotfase

De Rode Duivels konden de eerste thuismatch van Domenico Tedesco niet winnen. Het werd 1-1 tegen een stevig Oostenrijk waardoor we de EK-kwalificaties beginnen met 4 op 6. Romelu Lukaku nam wel revanche voor zijn gemiste CL-finale met een goal. Het feest in de tribunes - voor Eden Hazard - was groot, het feest op het veld iets minder.

Het was een Red Bull-avondje. Het Belgische publiek had een paar goeie scheuten van het stimilerende energiedrankje naar binnen gegoten, want het was opgefokt en enthousiast. De zorgen van het WK in Qatar leken vergeten. Het volgelopen Koning Boudewijnstadion kleurde rood en in de tribune deden zelfs Eden Hazard en zijn zoontjes mee aan de Mexican Wave. Schattig hoe papa Eden zich ontfermde over zijn kroost. Is dat zijn toekomst?

Er was natuurlijk 42.000 man naar de Heizel afgezakt voor de eerste thuismatch van Domenico Tedesco. Die had indruk gemaak in zijn openingsduels tegen Zweden (0-3) en Duitsland (2-3) met nieuwe spelers en verticaal voetbal. Zijn code - de Tedescode - leek te werken en dat lokte volk. Zeker tegen zijn Oostenrijkse leermeester Ralf Rangnick kon het misschien high power-voetbal worden. Red Bull-fussball, verstehen sie?

Inverted wingback

Helaas, dat viel tegen. Nu de gestopte Hazard zich bekommerde om zijn gezin, was er op het veld niet echt iemand om zich te ontfermen over het elftal. Jan Vertonghen was dan toch niet speelklaar geraakt en de defensie voetbalde te voorzichtig. Op het middenveld werd de power van Amadou Onana en het vernuft van Kevin De Bruyne node gemist. Het trio Mangala-Tielemans-Carrasco kreeg geen voet aan de grond. Domenico Tedesco probeerde wel listig te zijn door Timothy Castagne als inverted wingback te laten acteren. U weet wel, zo’n vleugelverdediger die inschuift als centrale middenvelder, maar dat was geen succes.

De Oostenrijkers hadden zich wel zwaar opgepept, al dan niet met Red Bull. Zij wilden niet onder de voet gelopen worden zoals de Duitsers in maart en speelden sterke pressing. De bezoekers leken de code te hebben ontcijferd. Bovendien zat Romelu Lukakuin de tang van Real-verdediger David Alaba. Big Rom was er wel op gebrand om die vervelende Champions League-finale naar de vergeethoek te voetballen, maar het was worstelen.

Het grootste Belgische gevaar kwam - hoe kan het anders in zo’n match - van de vleugels. Jérémy Doku toonde zich meer dan eens een sneltrein, maar hij bereikte zelden zijn eindstation. Dodi Lukebakio gleed ook voorbij zijn tegenstander, maar kon niet afwerken. Eigenlijk was het een kansarme wedstrijd tot er een Oostenrijkse corner kwam. Aan de tweede paal stond Gregoritsch helemaal alleen en toen zijn zwakke volley afweek op Mangala stond het plots: 0-1. Verdammt.

Tedesco neemt risico’s

Een nederlaag tegen het Alpenland stond niet in het feestscenario. Eden Hazard werd tijden de rust rondgereden in een cabrio en zweepte het publiek nog meer op. Het was tijd dat de spelers van wereldklasse - Lukaku en Courtois - het elftal bij de hand namen. Ze konden de situatie niet blauw blauw laten en dat deed onze topschutter ook niet. Romelu Lukaku voelde de massale steun van de Belgische toeschouwers. Niemand lachte hier met zijn Champions League-misser en de aanvaller bedankte voor het vertrouwen. Eerst schoot hij nog naast, maar bij zijn tweede knal stonden de netten bol: 1-1. Zijn 73ste interlandgoal, alsjeblieft. Heeft er iemand nog iets te zeggen?

Toch was een gelijkspel tegen Oostenrijk eigenlijk niet genoeg. Die mannen begonnen deze campagne met zes op zes en zijn een concurrent voor de groepswinst. Domenico Tedesco nam daarom risico’s. Zowel Openda, Bakayoko en Tresor kwamen in de ploeg waardoor er veel meer offensieve impulsen kwamen. Alles op alles dus, maar het mocht niet baten. Youri Tielemans knalde in de allerlaatste seconde nog op de lat, maar ook de Oostenrijkers pakten nog uit met enkele gevaarlijke tegenstoten. Thibaut Courtois had minstens één topsave nodig om de Duivels overeind te houden.

De Belgen beginnen deze EK-kwalificatiecampagne dus met 4 op 6. De bonuspunten die ons Lukaku en co. pakten in Zweden kon ons land dus niet extra verzilveren. Dinsdag dan maar als een kudde Red Bulls naar Estland.