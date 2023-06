Romelu Lukaku schenkt bleke Rode Duivels gevleide 0-3-zege tegen weerbarstig Estland

De Rode Duivels waren matig tegen Estland, maar Romelu Lukaku pakte het elftal bij de hand met twee goals: 0-3. Hij was de kapitein nu Thibaut Courtois afhaakte, maar de jonge matrozen rondom Big Rom moest zwoegen en zweten om de match naar hun hand te zetten. Hoewel België met 7 op 9 oprukt richting de kop in de EK-kwalificatiegroep, konden Trésor en co. zich toch te weinig doorzetten.

Wat wij ons afvragen: zou Thibaut Courtois naar deze match hebben gekeken vanop de – ongetwijfeld mooie – locatie waar hij maandag landde met een privévliegtuig? Met Mishel aan zijn zij en zijn knie omhoog? Als hij dat al deed, zal de keeper gezien hebben dat hij misschien wel ergens gelijk had. Het is niet meer zoals vroeger. De Gouden Generatie is verleden tijd: zeker als Kevin De Bruyne ook niet meedoet. Maar waar is het België gebleven dat in maart nog zo flitste tegen Zweden en Duitsland met verticaal spel? Het seizoen is natuurlijk lang geweest voor iedereen, maar de snelheid was weg.

Domenico Tedesco had na de 1-1 tegen Oostenrijk nochtans meer intensiteit en meer vuur geëist. Helaas. Mogelijk zat de captaingate in hun kopjes, want ze voetbalden te laag en met loden benen in het warme Tallinn. De bondscoach had de match tegen het kleine Estland bovendien aangegrepen om nog wat meer te experimenteren. Dat hij de zoekende Orel Mangala inruilde voor Aster Vranckx was begrijpelijk, maar dat ook Jérémy Doku en Dodi Lukebakio naar de bank verhuisden voor Johan Bakayoko en Mike Trésor was een pak verrassender. Oké, ze waren niet altijd efficiënt in het Koning Boudewijnstadion, maar Europa had toch gesmuld van hun acties en versnellingen. Was het om de explosieve Doku te sparen opdat zijn spieren niet zouden springen?

Doorgedreven verjonging

Toegegeven: we moeten daar niet te veel over zeuren. Domenico Tedesco drijft de verjongingskuur wel heel ver door, maar we vroegen na het WK in Qatar allemaal om jonge leeuwen. Zo’n verplaatsing naar Estland is dan wellicht het beste moment om één en ander uit te testen. Jammer genoeg stonden de Belgen te laag en kregen ze het middenveld maar moeilijk in handen. Aster Vranckx en Youri Tielemans leverden net te veel zwakke passes af, terwijl Trésor zich geen grote draaischijf toonde. Het was dan maar wachten op een dribbel van Bakayoko, maar ook dat kwam er te weinig uit.

Foto: REUTERS

In nesten tegen de Esten? Dat is dan ook weer overdreven. De thuisploeg kwam af en toe wel gevaarlijk opzetten, maar zelfs al zijn Wout Faes en Timothy Castagne gedegradeerd met Leicester: echt in grote problemen kwamen ze niet. Het zag er bijlange niet altijd even mooi uit, maar schieten op de degradanten was in deze match niet nodig. Ook Courtois’ vervanger Matz Sels bleef zonder veel moeite overeind.

Het zouden de aanvallers moeten zijn die het verschil zouden maken. Gelukkig kun je bij de nationale ploeg in dat geval altijd rekenen op Romelu Lukaku. De goalgetter werd in eerste instantie maar moeilijk bereikt en moest bikkelen. Tot Vranckx een afvallende bal oppikte en voor doel zwierde. Big Rom zette er een teentje tegen en het stond: 0-1. Opvallend: hij juichte niet. Was dat een statement na alle gedoe van de voorbije dagen? Gelukkig belemmerde het Lukaku niet om twee minuten later op een perfect draaiende voorzet van Arthur Theate de 0-2 te prikken. Ladies and gentlemen: this is your captain speaking.

Op die manier stond het bij de rust 0-2 zonder goed te spelen. Moet je dan tevreden zijn? Romelu Lukaku kon dat wel zijn met 75 goals in 108 interlands en nu al vijftien EK-kwalificatiematchen op rij waarin hij een doelpuntje meegraaide. Maar voor de rest?

Foto: BELGA

Op vakantie

Het was uitkijken naar beterschap in de tweede helft. Daarin liet Johan Bakayoko dan toch een mooie dribbel bewonderen en kwam ook Mike Trésor iets meer in het stuk voor. Het duurde evenwel niet lang voor Tedesco aan het wisselen sloeg om Doku, Mangala, Al Dakhil en zelfs Olivier Deman te brengen. Jongbloeden maar erg veel meer energie gaf dat niet. Jan Vertonghen was na zijn eerste match in 58 dagen al gewisseld en finaal mocht ook Romelu Lukaku vroegtijdig op vakantie. De kapiteins waren nu allemaal weg en de matrozen moesten het schip drijvende houden. Het bleef zwoegen, maar in de absolute slotfase pakte Johan Bakayoko dan toch zijn doelpuntje mee.

De nationale ploeg sloot een woelige tweedaagse op die manier toch af met een zege. Al zal de jonge garde tegen een echt voetballand wel een tandje moeten bijsteken. Ga nu maar op vakantie, Duivels. Zou er iemand naar het huwelijk van Courtois gaan?